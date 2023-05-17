У Польщі українці-біженці мають право на багатотисячну допомогу грошима: хто підпадає

Українські біженці, які були зареєстровані в місті Познань (Польща) можуть оформити фінансову допомогу від Червоного Хреста до 26 травня. В словами представників організації, сума виплат буде залежати від кількості членів сім'ї.
У Червоному Хресті кажуть - для того, щоб подати заявку, українським біженцям необхідно:
- підготувати документи для всіх членів сім'ї;
- завантажити додаток IFRC (Android), iOS );
- створити обліковий запис і додати членів сім'ї, на яких можна отримати допомогу;
- заповнити з мобільного додатку анкету-заяву, додавши в нього необхідні скани/фото документів.
Крім того, допомогу можуть оформити українці, які прибули до Польщі після 1 жовтня минулого року і перебувають у Познані (Познанському повіті).
Виплати надаються українським біженцям, які мають:
- погані умови проживання;
- середній дохід на сім'ю дорівнює або менше 2,450 злотих;
- на утриманні є мінімум 1 неповнолітня дитина або особа старше 60 років;
- вік 60 років і старше;
- на утриманні є принаймні 1 людина з інвалідністю.
Розмір фінансової допомоги в Польщі від Червоного Хреста становить:
- 1 член сім'ї - 1,420 злотих на місяць;
- 2 члени сім'ї - 2,640 злотих на місяць;
- 3 члени сім'ї - 3,860 злотих на місяць;
- 4 людини в сім'ї - 5,080 злотих на місяць;
- 5 і більше членів сім'ї – 6,300 злотих на місяць.
Дивіться відео про рішення ООН, з приводу того, що кожен росіянин винен Україні по 2000 доларів:
Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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