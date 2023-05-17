У Польщі українці-біженці мають право на багатотисячну допомогу грошима: хто підпадає

Українські біженці в місті Познань (Польща) можуть оформити фінансову допомогу від Червоного Хреста до 26 травня.

https://glavred.net/economics/v-polshe-ukraincy-bezhency-imeyut-pravo-na-mnogotysyachnuyu-pomoshch-dengami-kto-podpadaet-10470973.html Посилання скопійоване

Молода мама, гроші / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Українські біженці, які були зареєстровані в місті Познань (Польща) можуть оформити фінансову допомогу від Червоного Хреста до 26 травня. В словами представників організації, сума виплат буде залежати від кількості членів сім'ї.

У Червоному Хресті кажуть - для того, щоб подати заявку, українським біженцям необхідно:

підготувати документи для всіх членів сім'ї;

завантажити додаток IFRC (Android), iOS );

створити обліковий запис і додати членів сім'ї, на яких можна отримати допомогу;

заповнити з мобільного додатку анкету-заяву, додавши в нього необхідні скани/фото документів.

Крім того, допомогу можуть оформити українці, які прибули до Польщі після 1 жовтня минулого року і перебувають у Познані (Познанському повіті).

відео дня

Виплати надаються українським біженцям, які мають:

погані умови проживання;

середній дохід на сім'ю дорівнює або менше 2,450 злотих;

на утриманні є мінімум 1 неповнолітня дитина або особа старше 60 років;

вік 60 років і старше;

на утриманні є принаймні 1 людина з інвалідністю.

Розмір фінансової допомоги в Польщі від Червоного Хреста становить:

1 член сім'ї - 1,420 злотих на місяць;

2 члени сім'ї - 2,640 злотих на місяць;

3 члени сім'ї - 3,860 злотих на місяць;

4 людини в сім'ї - 5,080 злотих на місяць;

5 і більше членів сім'ї – 6,300 злотих на місяць.

Дивіться відео про рішення ООН, з приводу того, що кожен росіянин винен Україні по 2000 доларів:

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Вас можуть зацікавити такі теми: