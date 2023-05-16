Допомогу грошима від ООН зможе отримати нова категорія українців: кому пощастило

В рамках проекту спецпрограми ООН планується розширити перелік осіб, які можуть отримати грошову допомогу в Україні.

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Ще одна категорія українців зможе отримати гроші від ООН / Колаж фото УНІАН

В рамках проекту "Всесвітньої продовольчої програми ООН" чиновники планують розширити перелік осіб, які можуть отримати грошову допомогу в Україні. Про це йдеться в проекті постанови, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок.

Повідомляється, що громадяни зможуть претендувати на виплату в розмірі 2200 грн протягом трьох місяців. Йдеться про українських пенсіонерів, зокрема, з числа ВПО (внутрішньо переміщених осіб), які проживають на територіях, де ведуться або велися бойові дії і розмір пенсії яких не перевищує 3 тисяч грн.

Але на виплату від ООН можуть претендувати громадяни, які після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не отримували додаткових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.

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Крім того, претенденти на допомогу повинні відповідати одній з наступних вимог:

мати статус ВПО, отриманий пізніше, ніж 24 лютого 2022 року;

проживати в населеному пункті, постраждалому від активних бойових дій ‒ у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях;

не повертатися до місця проживання або реєстрації після вимушеного переміщення через бойові дії. Читайте також: Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу: на що підуть гроші

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться відео про рішення ООН, з приводу того, що кожен росіянин винен Україні по 2000 доларів:

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