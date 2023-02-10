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Перестати платити або взагалі не призначати: кому можуть на якийсь час скасувати пенсії

10 лютого 2023, 10:03
У Мінсоцполітики запропонували тимчасово позбавляти пенсій осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що загрожують нацбезпеці країни
Пенсіонер
Є категорії українців, яким можуть на якийсь час скасувати пенсії - Мінсоцполітики / Колаж фото УНІАН

Наприкінці січня нинішнього року чиновники Мінсоцполітики запропонували тимчасово позбавляти пенсійних виплат окремих громадян або на певний період відмовляти їм у призначенні пенсій. Таке повідомлення було опубліковано на сайті відомства.

В першу чергу, мова йде про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що загрожують національній безпеці України. Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України "Про порядок виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України"" вже опублікований на сайті Мінсоцполітики.

Відповідно до законопроєкту пропонують внести зміни до законодавства та припинити виплату пенсії або не призначати її особі, які відбувають покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених такими статтями КК України:

  • 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну влади);
  • 110 (посягання на територіальну цілісність);
  • 111 (державна зрада);
  • частинами 3 і 8 статті 111-1 (колабораціонізм).

Виплата повинна припинятися з дати набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Чиновники відзначають, що після відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, яке передбачено вищевказаними статтями, виплата пенсії повинна бути відновлена або вона може бути призначена заново.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Інші новини про виплати:

пенсія пенсіонери Мінсоцполітики
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