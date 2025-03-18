У Києві впали ціни на оренду квартир: яка вартість житла в березні

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 500 гривень.

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У Києві впали ціни на оренду квартир / колаж: Главред, фото: abrakadabra.fun, ema.com.ua

Коротко:

За рік ціна оренди житла зросла на 13,3%

Середня вартість оренди квартир у столиці

Вартість оренди житла в Києві за останні півроку впала більш ніж на чверть. З вересня 2024 року квартири загалом подешевшали на 26,2% (з 24 396 грн до 18 000 грн). Про це повідомляє портал M2bomber.

Водночас, за даними порталу, за рік ціна оренди житла зросла на 13,3% - з 15 882 грн до 18 000 грн.

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Що стосується статистики цін з розбивкою за кількістю кімнат в орендованій квартирі, за даними порталу нерухомості ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 500 гривень. Найвища ціна традиційно на квартири в Печерському (33 600 грн), Шевченківському (24 000 грн) і Голосіївському (18 500 грн) районах. Найдешевші однокімнатні квартири здають в оренду в Деснянському (9 000 грн), Дніпровському та Святошинському (по 13 500 грн) районах.

Середня вартість оренди двокімнатної квартири в столиці станом на березень 2025 року становить 25 000 гривень. У Печерському районі оренда "двушки" обійдеться в середньому в 42 000 грн, Шевченківському - 31 500 грн, Голосіївському - 29 400 грн. За 11 000 грн можна зняти двокімнатну квартиру в Деснянському районі, за 15 300 грн - у Святошинському і за 16 000 грн - у Дніпровському.

Як змінилася ціна оренди / Фото: ua.m2bomber.com

Трикімнатну квартиру в Києві зараз можна орендувати в середньому за 41 900 гривень на місяць. Пальму першості за рівнем цін тримає Печерський район (67 200 грн), поступаються йому Шевченківський (46 200 грн) і Голосіївський (35 700 грн). Значно менше доведеться викласти за оренду трикімнатної квартири в Деснянському районі (14 000 грн), Святошинському (18 500 грн) і Дарницькому (21 000 грн).

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