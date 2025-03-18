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У Києві впали ціни на оренду квартир: яка вартість житла в березні

Віталій Кірсанов
18 березня 2025, 19:26
433
Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 500 гривень.
оренда квартири
У Києві впали ціни на оренду квартир / колаж: Главред, фото: abrakadabra.fun, ema.com.ua

Коротко:

  • За рік ціна оренди житла зросла на 13,3%
  • Середня вартість оренди квартир у столиці

Вартість оренди житла в Києві за останні півроку впала більш ніж на чверть. З вересня 2024 року квартири загалом подешевшали на 26,2% (з 24 396 грн до 18 000 грн). Про це повідомляє портал M2bomber.

Водночас, за даними порталу, за рік ціна оренди житла зросла на 13,3% - з 15 882 грн до 18 000 грн.

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Що стосується статистики цін з розбивкою за кількістю кімнат в орендованій квартирі, за даними порталу нерухомості ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 500 гривень. Найвища ціна традиційно на квартири в Печерському (33 600 грн), Шевченківському (24 000 грн) і Голосіївському (18 500 грн) районах. Найдешевші однокімнатні квартири здають в оренду в Деснянському (9 000 грн), Дніпровському та Святошинському (по 13 500 грн) районах.

Середня вартість оренди двокімнатної квартири в столиці станом на березень 2025 року становить 25 000 гривень. У Печерському районі оренда "двушки" обійдеться в середньому в 42 000 грн, Шевченківському - 31 500 грн, Голосіївському - 29 400 грн. За 11 000 грн можна зняти двокімнатну квартиру в Деснянському районі, за 15 300 грн - у Святошинському і за 16 000 грн - у Дніпровському.

Як змінилася ціна оренди
Як змінилася ціна оренди / Фото: ua.m2bomber.com

Трикімнатну квартиру в Києві зараз можна орендувати в середньому за 41 900 гривень на місяць. Пальму першості за рівнем цін тримає Печерський район (67 200 грн), поступаються йому Шевченківський (46 200 грн) і Голосіївський (35 700 грн). Значно менше доведеться викласти за оренду трикімнатної квартири в Деснянському районі (14 000 грн), Святошинському (18 500 грн) і Дарницькому (21 000 грн).

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Окремі категорії громадян мають можливість вийти на пенсію достроково, якщо досягають певного трудового стажу або виконують специфічні види робіт. Законодавство регулює ці права та надає їх через різні правові акти.

Курс гривні трохи знизився відносно долара та євро на готівковому ринку. Про це свідчать дані моніторингу у вівторок, 18 березня.

В Україні наприкінці минулого тижня огірки коштували на 10%, помідори - на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

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