В Україні дорожчають огірки та помідори: скільки коштують овочі

Ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж рік тому.

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В Україні дорожчають огірки і помідори / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

Тепличні комбінати готові відвантажувати огірки за 85-125 грн/кг

Тепличні помідори наприкінці минулого тижня коштували 85-95 грн/кг

В Україні наприкінці минулого тижня огірки коштували на 10%, помідори - на 13% дорожче, ніж тижнем раніше. Про це пише EastFruit.

Зазначається, що українські тепличні комбінати готові відвантажувати огірки в діапазоні 85-125 грн/кг. Їх подорожчанню сприяє помітне скорочення пропозиції на ринку, оскільки вибірки в місцевих теплицях істотно знизилися. При цьому поставки цієї продукції з Туреччини скоротилися до мінімуму.

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Вартість тепличного огірка на українському ринку на сьогоднішній день залишається на 10% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку впевнені, що незабаром ця продукція може почати дешевшати під тиском збільшення пропозиції тепличного огірка з місцевих комбінатів.

Водночас тепличні помідори наприкінці минулого тижня коштували 85-95 грн/кг. Їхнє подорожчання експерти пов'язують зі скороченням пропозиції в Україні імпортного томату, основним постачальником якого є Туреччина, що пов'язано зі зниженням імпорту з цієї країни через сезонний фактор.

Зазначається, що ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку не виключали подальшого зростання цін на цю продукцію в тому разі, якщо постачання томатів із Туреччини в Україну найближчим часом не відновиться. Натомість реалізація томатів у місцевих тепличних комбінатах розпочнеться не раніше середини квітня.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні змінилися ціни на овочі та фрукти. Морква подешевшала з 34 до 30 грн/кг, картопля - з 20 до 18 грн/кг. Водночас зросли ціни на томати (до 85-95 грн/кг), солодкий перець (до 170-190 грн/кг) і кабачки (до 100-120 грн/кг).

Також почав відчуватися дефіцит імпортних помідорів, що призвело до різкого зростання цін. Причина - скорочення імпорту з Туреччини, де несприятливі погодні умови знизили виробництво.

Як повідомляв Главред, в Україні протягом року спостерігалося істотне зростання цін на молочні продукти, що стало наслідком скорочення виробництва молока і зменшення поголів'я корів, особливо в господарствах населення. За січень 2025 року виробництво молока скоротилося на 1,8% порівняно з минулим роком.

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