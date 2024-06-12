Буде ще гірше, ситуація з тривалими відключеннями світла затягнеться – Гончар

Потрібно готуватися і звикати до тривалих відключень електроенергії, адже така ситуація буде затяжною.

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Ситуація з тривалими відключеннями світла затягнеться, зазначив Гончар/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред, міноборони РФ

Ситуація, коли електроенергію відключатимуть на багато годин підряд, може затягнутися. Тривалі відключення світла можуть розтягнутися на місяці.

Тому до таких умов потрібно готуватися і звикати. Про це сказав президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар під час чату на Главреді.

"Так, потрібно звикати. В кращому випадку це триватиме кілька тижнів, а може розтягнутися і на місяці", – зазначив Гончар.

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У той же час він наголосив, що нинішня ситуація ще не найгірша – взимку вона може ще більше загостритися.

"Якщо говорити з прицілом на зиму, то нинішня ситуація – це ще не найгірший сценарій. Я не хочу змагатися у вже запущеному конкурсі "Хто намалює найбільш похмурий апокаліптичний сценарій", тому скажу просто: зараз – не найгірший варіант. До цього потрібно адаптуватися", – сказав експерт.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше прем’єрміністр України Денис Шмигаль зробив невтішну заяву щодо відключень світла. Економія електроенергії буде частиною нашого життя в наступні роки, наголосив він.

Також раніше у WP зазначали, що Росія змінила тактику ударів по енергетиці – на Україну чекають проблеми. Унаслідок атак російських окупантів втрачено понад 9 гігават генерувальних потужностей, майже половина енерговиробництва, сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував "революцію" в генерації та швидке відновлення потужностей. Він зазначив, що в коротшій перспективі має реалізуватися швидке й недороге відновлення всіх енергооб'єктів, які можна зараз відновити, і попросив у міжнародних партнерів підтримки у цьому.

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