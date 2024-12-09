У 2025 році вимоги до виходу на пенсію стануть жорсткішими: ПФУ назвав нові правила

Щороку мінімальна тривалість стажу для отримання пенсії зростатиме, повідомили у Пенсійному фонді.

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Що зміниться для українців, які планують вийти на пенсію у 2025 році / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Основні тези:

З 1 січня 2025 року необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу для виходу на пенсію

Якщо у 65 років стаж менший за 15 років, пенсія не призначається

До 2028 року мінімальна тривалість стажу для пенсії зростатиме

У 2025 році вступають в силу нові вимоги для громадян, які планують виходити на пенсію. Мінімальна кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, зросте. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду у Вінницькій області.

З 1 січня 2025 року, для того щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу як для чоловіків, так і для жінок. Якщо стажу недостатньо, можливість виходу на пенсію переноситься на 63 роки. Для цього необхідно мати 22 до 31 року стажу.

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Якщо ж стажу менше 22 років, пенсію можна отримати лише у 65 років. Щоб вийти на пенсію у 65-річному віці, необхідно мати від 15 до 21 року страхового стажу.

У разі, якщо у 65 років у лидини немає 15 років страхового стажу, то вона не матиме права на пенсію. Замість пенсії людина отримуватиме соціальну допомогу.

Страховий стаж для виходу на пенсію у 2025 році / Фото: ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Правила виходу на пенсію до 2028 року

Згідно з новими правилами, до 2028 року вимоги до страхового стажу щороку будуть збільшуватись. У 2028 році для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати вже 35 років стажу.

"Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", - йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Звернутися за призначенням пенсії можна буде особисто через відділення ПФУ або дистанційно через портал електронних послуг.

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава має достатньо ресурсів для забезпечення виплат пенсій та зарплат. Він запевнив, що всі соціальні виплати будуть здійснюватися в повному обсязі та відповідно до законодавства.

Також у березні 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій. Це передбачено Державним бюджетом на 2025 рік, який підписав президент Володимир Зеленський.

Крім цього, Мінсоцполітики повідомило, що уряд готує законопроєкт "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Документ передбачає перехід до накопичувальних пенсій з поступовим зменшенням ставки ЄСВ: з 22% до 15% протягом трьох років.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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