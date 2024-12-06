Українцям підвищать пенсії: нардеп сказала, коли очікувати збільшення виплат

Індексація пенсій є частиною Державного бюджету на 2025 рік, яку підписав президент Зеленський, розповіла Олена Шуляк.

https://glavred.net/economics/ukraincam-povysyat-pensii-nardep-skazala-kogda-ozhidat-uvelicheniya-vyplat-10620437.html Посилання скопійоване

Пенсії українців зростуть / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

У березні 2025 року українцям проіндексують пенсії

Усі соціальні виплати збережуться відео дня

Підвищення податків в Україні не було рекордним

У березні 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій. Всі соціальні виплати на наступний рік збережуть у повному обсязі. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, пише РБК-Україна.

За її словами, підвищення пенсій є частиною реалізації Державного бюджету на 2025 рік, який нещодавно підписав президент Володимир Зеленський. Бюджет на 2025 рік має багато спільного з бюджетом 2024 року, оскільки основним пріоритетом залишаються витрати на оборону. Шуляк зазначила, що більшість фінансування ЗСУ покривається за рахунок податків українського бізнесу, оскільки кошти міжнародних партнерів не спрямовуються на ці потреби.

Нардеп також спростувала чутки про рекордне підвищення податків. Вона підкреслила, що рівень оподаткування в Україні не є високим порівняно з іншими країнами Європейського Союзу.

"Підвищення податків - не популярний крок. Він може не подобатись бізнесу, він може не подобатись і працівникам, тому що там є певне підвищення військового збору, але я не знаю іншої альтернативи, яким чином воюючій країні підтримувати її оборону", - зазначила Шуляк.

Вона також зауважила, що, як і у попередні роки, соціальні видатки будуть одними з головних пріоритетів бюджету на 2025 рік. У тому числі передбачено підвищення пенсій, яке відбудеться в березні 2025 року.

"Незважаючи на те, що повномасштабне вторгнення, соціальні виплати і наші пенсіонери залишаються, і це абсолютно правильно, у фокусі уваги українського уряду. Тому всі соціальні виплати будуть збережені і пенсії проіндексовані. Це також дуже важливо", - наголосила політикиня.

Шуляк додала, що бюджет на 2025 рік передбачає суттєве збільшення видатків на оборону - понад 2,2 трильйона гривень, що складає більше 26% від ВВП країни. Значну частину цих коштів буде спрямовано на підтримку ветеранів війни.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що держава має достатньо коштів для виплат зарплат і пенсій. Він підкреслив, що всі соціальні виплати будуть здійснені відповідно до закону.

Також Зеленський анонсував, що у березні 2025 року, як і щороку, буде проведена індексація пенсій відповідно до рівня інфляції.

Як повідомляв Главред, Мінсоцполітики підготувало законопроєкт "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Закон передбачає поступовий перехід до накопичувальних пенсій з поступовим зменшенням ставки ЄСВ: з 22% до 15% за три роки.

Читайте також:

Хто така Олена Шуляк? Олена Шуляк — український політик. Голова партії "Слуга народу" з 15 листопада 2021 року. Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред