Уже далеко за 100 гривень: ціни на популярний овоч сягнули апогею

Ціна на 27% дорожча, ніж в аналогічний період минулого року.

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Ціни на популярний овоч досягли апогею / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Скільки зараз коштують огірки в Україні

Скільки вони коштували в аналогічний період минулого року

В Україні спостерігається тенденція до зниження ціни на тепличні огірки, незважаючи на обмежену пропозицію цієї продукції в місцевих господарствах. Водночас вони залишаються більшими, ніж торік.

За даними аналітиків проєкту EastFruit, виробники змушені знижувати ціни через низький рівень торговельної активності. Крім того, погіршення якості огірків додатково сприяє зниженню цін у цьому сегменті.

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З початку поточного тижня вартість огірків на українському ринку впала в середньому на 11%.

На сьогодні продукція реалізується за ціною 90-125 грн/кг ($2,14-2,98/кг), тоді як тиждень тому максимальна вартість сягала 140 грн/кг ($3,34/кг).

Основним каналом збуту для тепличних господарств залишаються роздрібні мережі, але їхні представники, як і оптові компанії, істотно скоротили обсяги закупівель, посилаючись на низький попит з боку споживачів.

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Незважаючи на помітне зниження цін, тепличні огірки в Україні все ж коштують у середньому на 27% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому пропозиція залишається обмеженою, а поставки з-за кордону відрізняються нестабільністю. Очікується, що більшість українських тепличних комбінатів почнуть пропонувати нові партії огірків ближче до кінця лютого.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нещодавно виконавчий директор асоціації Союз птахівників України Сергій Карпенко повідомив, що в Україні різко впали ціни на яйця. За його словами, у IV кварталі зросло промислове виробництво яєць, скоротився експорт через високі відпускні ціни. У результаті на ринку фіксували надлишкову пропозицію, зростання конкуренції, що і призвело до зниження вартості.

Як писав Главред, в Україні ціни на цибулю почали знижуватися. Основними факторами, що спричинили падіння вартості, є погіршення якості цибулі, закладеної в сховища на 2024 рік, а також зменшення попиту на цей овоч.

Тим часом ціна на тепличні помідори збільшується. Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, у цю пору року основним постачальником продукції традиційно є Туреччина, проте несприятливі погодні умови, що спостерігалися в країні останні кілька тижнів, значно скоротили обсяги експорту тепличних овочів.

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