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Ціни полетіли вверх: в Україні популярний овоч коштуватиме в рази більше

Даяна Швець
24 січня 2025, 14:19
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Уже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться.
Ціни полетіли вверх: в Україні популярний овоч коштуватиме в рази більше
В Україні зросли ціни на популярний овоч / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • Ціни в Україні на картоплю зросли
  • Погодні умови псують якість овоча

Нетривалий період стабільності пройшов і відпускні ціни на картоплю знову здійнялись вверх. Головною причиною подорожчання аналітики проекту EastFruit назвали загальне скорочення пропозиції місцевої картоплі, бо основний обсяг овочу продали ще в першій половині поточного сезону.

Як результат, ціни на картоплю піднялися до 20-30 грн/кг ($0,48-0,71/кг.), що в середньому на 12% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Однак, попри все, оптовики висловлюють скарги на дефіцит якісної картоплі від місцевих виробників.

На думку фермерів, на якість овоча впливають несприятливі погодні умови в період збирання. Також не варто втрачати з виду, що посадковий матеріал у 2024 році був не найвищої якості.

"Ціни на картоплю в Україні на сьогодні в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року. Більше того, багато гравців ринку впевнені, що вже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться, "підігрівані" інформацією про можливу нестачу якісної картоплі на українському ринку", - йдеться в повідомленні EastFruit.

Ціни на картоплю в супермаркетах України:

  • В Auchan овоч продають по 28,85 грн/кг.
  • В АТБ картоплю можна купити за 25,89 грн/кг.
  • У Сільпо ціни на картоплю стартують від 29,60 гривень за кілограм.

Ціни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред раніше, в Україні дешевшає популярний овоч. Тепер цибуля в Україні коштує на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Окрім цього, в Україні стрімко дорожчає популярний овоч - морква. Фермери продають моркву по 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня та у 2,4 раза вище, ніж рік тому.

А от ціни на яйця в Україні різко впали. Все виглядає так, що поділка не досягне рівня жовтня-листопада 2024 року.

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