Ціни знову "поповзли" вгору: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

Зростання цін на овоч не стримує навіть присутності на ринку значних обсягів польської продукції.

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Зростання цін зумовлене досить високим попитом на якісну моркву / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Ви дізнаєтеся:

На скільки подорожчала морква

У чому причина здорожчання овоча

На українському ринку знову почала дорожчати морква. Про це повідомляє проєкт EastFruit.

Станом на сьогодні фермери продають моркву по 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня та у 2,4 раза вище, ніж рік тому.

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Аналітики зазначають, що зростання цін зумовлене досить високим попитом на якісну моркву в умовах обмеженої пропозиції. Гуртові постачальники та роздрібні мережі активно поповнюють свої запаси, водночас обсяги моркви в сховищах господарств швидко зменшуються.

При цьому деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.

Зростання цін на моркву не стримує навіть присутності на ринку значних обсягів польської продукції.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нещодавно виконавчий директор асоціації Союз птахівників України Сергій Карпенко повідомив, що в Україні різко впали ціни на яйця. За його словами, в IV кварталі зросло промислове виробництво яєць, скоротився експорт через високі відпускні ціни. В результаті на ринку фіксувалася надмірна пропозиція, зростання конкуренції, що і призвело до зниження вартості.

Як писав Главред, в Україні ціни на цибулю почали знижуватися. Основними факторами, що спричинили падіння вартості, є погіршення якості цибулі, закладеної в сховища на 2024 рік, а також зменшення попиту на цей овоч.

Тим часом на ціна на тепличні помідори збільшується. Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, у цю пору року основним постачальником продукції традиційно є Туреччина, проте несприятливі погодні умови, що спостерігалися в країні останні кілька тижнів, значно скоротили обсяги експорту тепличних овочів.

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