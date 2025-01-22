В Україні різко впали ціни на яйця: відомо, чи буде нова хвиля здорожчання

Ціни, ймовірно, вже не досягнуть рівня жовтня-листопада 2024 року.

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Ціни на яйця / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Ціни на яйця знизились

Це сталось через надмірну пропозицію на ринку

Варто чекати нового підвищення відпускних цін

Зростання цін на яйця в Україні в жовтні 2024 року негативно вплинуло на попит. Про це заявив виконавчий директор асоціації Союз птахівників України Сергій Карпенко в коментарі Аgrotimes.

За його словами, в IV кварталі зросло промислове виробництво яєць, скоротився експорт через високі відпускні ціни. В результаті на ринку фіксувалася надмірна пропозиція, зростання конкуренції, що і призвело до зниження вартості.

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Він вважає, що підвищення відпускних цін варто очікувати, але сумнівається, що вони досягнуть рівня жовтня-листопада 2024 року.

"Ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність через значну частку домогосподарств у структурі виробництва: близько 50%. Зазвичай найдешевші промислові яйця ‒ у весняно-літній період, що пов’язано зі збільшенням пропозиції від господарств населення, зміною раціону харчування курей та умов зберігання яєць у період дії підвищених температур", - наголосив Карпенко.

Експерт також зауважив, що зі скороченням виробництва яєць у домогосподарствах населення в осінньо-зимовий період ціни промислових виробників зростають.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що у лютому та березні 2025 року ціни на продукти в Україні будуть зростати, особливо це стосується овочів.

Також відомо, що ціни на овочі в Україні за тиждень змінилися різнопланово: цибуля і морква дешевшали, а огірок і солодкий перець - дорожчали.

Крім того, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у першій половині року в Україні можуть зрости ціни на продукти на 10-20%. Підвищення тарифу на транспортування газу спровокує стрибок цін практично на всі товари та послуги.

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Хто такий Сергій Карпенко? Сергій Карпенко - виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України". Приєднався до асоціації у 2003 році. З 2006 року обіймає посаду виконавчого директора. Закінчив Національний аграрний університет, здобувши освіту в галузі аграрного менеджменту.

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