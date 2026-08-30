РФ б'є по ТЦ та складах: українцям назвали, які продукти будуть у дефіциті

Москва змінила тактику обстрілів, зосередившись на цивільних об’єктах, зокрема на торгових центрах.

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Українців попередили про ймовірний дефіцит продуктів / колаж: Главред, фото: Главред

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Рітейлери попереджають про тимчасові затримки з поставками

Деякі консерви та крупи вже стали дефіцитними

Російські атаки на торговельні та логістичні об'єкти в Україні порушили постачання товарів і продуктів у супермаркети.

Як пише The Washington Post, внаслідок цього в деяких магазинах виникли перебої зі свіжими продуктами та молочною продукцією, а окремі товари стало складніше знайти.

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"Цього місяця Москва змінила тактику, зосередившись на цивільних об’єктах, зокрема торгових центрах, після того, як українські дрони знищили великі склади електронної комерції в Росії. Спочатку Росія бомбила два розподільчі центри великої української мережі супермаркетів "Сільпо" та головний логістичний центр у Києві компанії "Новус" - ще одного оператора продуктових магазинів і мінімаркетів", - йдеться в матеріалі.

Через атаки з полиць зникли свіжі продукти, а також молочні, а саме сметана, йогурт і творог, пише видання.

Мешканці Києва також зазначають, що дефіцит має локальний характер. 39-річна Тата Вербецька розповіла, що необхідні продукти, як і раніше, доступні, хоча іноді доводиться шукати їх у різних магазинах.

"Я не хвилююся, бо, по-перше, зараз літо, і ми можемо купити все необхідне на фермерських ринках. Крім того, не можна сказати, що нічого немає. В одному супермаркеті можна знайти одне, в іншому - інше, що потрібно. Просто треба більше походити по магазинах", - сказала вона.

При цьому, за її словами, місцеві продукти залишаються у продажу, тоді як деякі консерви та крупи стали дефіцитними.

"Пива майже не знайти", - сказала вона.

The Washington Post зазначає, що російські удари дедалі частіше зачіпають великі торговельні центри та пов’язані з ними логістичні мережі, що посилює тиск на цивільну інфраструктуру України.

Обмеження продажу продуктів: що відомо

Мережа супермаркетів "АТБ" запровадила тимчасові обмеження на купівлю деяких товарів. Один покупець може придбати не більше шести одиниць продукції або до шести кілограмів.

У компанії наголошують, що мова не йде про дефіцит. Обмеження поширюються на рослинну олію, оцет, пластівці, продукти швидкого приготування, консерви та яйця.

Удари РФ по складах і ТЦ - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що в Україні не спостерігається дефіциту продовольства, незважаючи на пошкодження та знищення окремих розподільчих центрів.

Як повідомлялося, російська сторона веде системну кампанію в соцмережах, щоб підштовхнути українців до масових закупівель товарів першої необхідності після ударів по продовольчих складах.

Нагадаємо, що найближчим часом покупці можуть зіткнутися з обмеженим асортиментом, локальним дефіцитом швидкопсувних товарів (молочна продукція, охолоджене м’ясо, риба, дитяче харчування) та зростанням цін.

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Про джерело: The Washington Post The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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