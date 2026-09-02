Тепло остаточно відступає з України: де очікуються грози та дощі

Ви дізнаєтеся:
- Де в Україні очікуються дощі та грози 3 серпня
- Наскільки знизиться температура вночі
Погоду в Україні завтра, 3 вересня, у більшості областей буде визначати поле підвищеного тиску. Вночі опадів не очікується, але вдень за рахунок прогріву прохолодного вологого повітря синоптики прогнозують короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, лише у східних областях та в Криму опадів не буде протягом усієї доби. Окрім цього в Україні переважатиме помірний вітер із заходу, який нестиме додаткову прохолоду.
"Тому матимемо й відповідну температуру: низькувату вночі та комфортну вдень (найтепліше на Закарпатті, півдні та південному сході країни)", - додали синоптики.
Температура вночі коливатиметься в межах +9+15 градусів, у південній частині буде +13+18 градусів. Вдень очікується +21+26 градусів, на Закарпатті, півдні та південному сході країни до +30 градусів. В Карпатах прогнозується вночі +5+10 градусів, вдень +15+20 градусів.
Погода в Києві та області
У четвер у столиці та на Київщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями будуть короткочасні дощі та гроза. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі знизиться до +9+14 градусів, вдень очікується +21+26 градусів. У Києві синоптики прогнозують +12+14 градусів вночі, +23+25 градусів вдень.
Якою буде погода в Україні до кінця вересня - прогноз
Главред писав, що за даними синоптиків, середня місячна температура повітря цього року у вересні прогнозується у межах +11+18 градусів, що близько до норми.
Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37–76 мм, а у Карпатах 74–106 мм. При цьому середня місячна кількість опадів становить 37–74 мм, у південній частині місцями 28–36 мм, у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях 77–108 мм, на високогір’ї Карпат - 126–130 мм.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що незважаючи на загальний прогноз теплого вересня, синоптики не виключають надходження холодних повітряних мас. У окремі періоди атмосферні фронти можуть швидко принести відчутне зниження температури, дощі та поривчастий вітер.
Раніше повідомлялося, що значення температури цього тижня будуть контрастними по всій території України. Після проходження холодно-атмосферного фронту до території України поширюватиметься прохолодніша повітряна маса.
Напередодні стало відомо, що 4 вересня в Україні продовжиться період сухої та теплої погоди, без істотних опадів. Лише у денний час під впливом атмосферного фронту, у західних та північних регіонах місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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