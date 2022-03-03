Байден хоче виділити 32,5 мільярда доларів на підтримку України – The Washington Post

Байден хоче виділити 32,5 мільярда доларів на підтримку України/ Reuters

Американський президент Джо Байден хоче виділити на підтримку України 32,5 мільярда доларів.

З відповідним зверненням Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу Сполучених Штатів Америки, пише The Washington Post.

"Адміністрація Байдена просить 32,5 мільярда доларів на допомогу Україні",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у США допускають забезпечення безполітної зони над Україною. Таку думку висловив колишній спецпредставник США по Україні, експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер. Попри занепокоєння, що це втягне НАТО у прямий конфлікт з РФ, це, на думку Волкера, все ж можна зробити за прикладами попередніх операцій.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати вперше схвалили прямі поставки зенітних ракет Stinger в Україну. Американські зенітні ракети стануть частиною поставок обсягом 350 мільйонів доларів.

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