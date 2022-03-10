Війна принесла Україні збиток на 100 мільярдів доларів США-радник Зеленського / Reuters

Російські агресори станом на 10 березня 2022 року зруйнувала дороги, мости та підприємства в Україні на суму близько 100 мільярдів доларів США. Про це заявив головний економічний радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко.

"В даний час близько 50 відсотків наших підприємств не працюють, а ті, які ще працюють, не працюють на 100 відсотків", — говорить він.

Причому, навіть якщо військові дії припиняться найближчими днями, каже Устенко, ситуація в економіці України залишиться гнітючою.

"Ситуація з точки зору економічного зростання буде дійсно дуже гнітючою, навіть якщо війна негайно припиниться", — сказав радник Зеленського у віртуальній промові в Інституті міжнародної економіки Петерсона.

Устенко повторив свій заклик до європейських та інших урядів перекрити Москві доступ до "кривавих грошей", бойкотувавши російську нафту і природний газ.

"Європейці досі платять цьому монстру за те, щоб він вбивав наших людей, невинних людей", — підсумував він.

читайте також"Нова Хатинь": російські загарбники знищили родзинки

Нагадаємо, раніше в МВФ повідомили, що Україна зіткнеться зі значними витратами на відновлення та реконструкцію інфраструктури, зруйнованої під час війни.

Як йдеться в пресрелізі організації, крім людських жертв, економічний збиток для України вже значний.

"Морські порти і аеропорти закриті і пошкоджені, зруйновані багато доріг і мостів. Хоча дуже складно оцінити потреби у фінансуванні саме на цьому етапі, вже ясно, що Україна зіткнеться зі значними витратами на відновлення і реконструкцію", – йдеться в повідомленні.