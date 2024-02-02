Українцям надішлють оновлені квитанції за комуналку: кому доведеться платити більше

Українці з лютого 2024 року можуть отримувати квитанції з підвищеними сумами за опалення. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватель".
Як кажуть опитані експерти, деякі суми в платіжках за січень відрізнятимуться від звичайних. Наприклад, з 1 січня всім споживачам газу вже нарахували окрему плату за доставку "блакитного палива". Тариф не змінився, але річ у тім, що плата розраховується на певний обсяг кубічних метрів, який споживач орієнтовно використовує за рік. А для розрахунку беруть показання за минулий газовий рік (з жовтня по жовтень).
Із січня перерахунок відбувається з тими показаннями, які були з жовтня 2022 року по жовтень 2023 року. Тоді як торік українці платили за доставку, яка була порахована за споживанням із жовтня 2021 року по жовтень 2022 року.
Крім того, у січні 2024 року практично на всій території України спостерігалося значне похолодання - що автоматично призведе до збільшення сум у платіжках за опалення. А споживання в холодні місяці взимку може досягати піків і бути на третину вищим, ніж у теплі зимові місяці.
Комунальні послуги в Україні
Нагадаємо, минулий рік в Україні ознаменувався значним зростанням цін на комунальні послуги. У 2023 році відчутно для всіх зросли в ціні житлово-комунальні послуги. Загалом їхня вартість збільшилася за 12 місяців на 13%. Про це повідомили в Держстаті.
При цьому, в Україні на знижку в розмірі 50% від вартості комунальних послуг мають право вдови загиблих українських бійців. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України. Така норма міститься у статті 15 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
До того ж, Олександр Хмелевський у коментарі Главредусоповідомив, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 підвищення основних комунальних тарифів не очікується. Але ось після, буквально ближче до травня-червня, найімовірніше в Україні піднімуть тариф на електрику.
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- Чи полетять "у космос" тарифи на комуналку: у Нацбанку і Кабміні озвучили прогнози
- В Україні зросли тарифи на комуналку: що подорожчало найсильніше
- Скільки доведеться заплатити за комуналку в сезон: що сталося в Україні