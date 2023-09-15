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Скільки доведеться заплатити за комуналку в сезон: що сталося в Україні

Дмитро Відоменко
15 вересня 2023, 08:21 оновлено 15 вересня, 08:26
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Українців чекає складний опалювальний сезон, кажуть експерти. І хоча більшість тарифів на комунальні послуги не змінилася, витрати на комуналку збільшаться.
Тариф
Скільки коштуватиме комуналка взимку 2023/2024 / колаж Главред, фото УНІАН

Українців чекає ще один складний опалювальний сезон. І хоча більшість тарифів на комунальні послуги не змінилася, витрати на комуналку збільшаться – в першу чергу, електроенергія. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль".

Скільки коштуватиме комуналка взимку 2023/2024

Українці в прийдешній опалювальний сезон заплатить більше як мінімум за електроенергію. Менше всім пощастило тим людям, у кого встановлені "теплі" підлоги, електричні котли (і вони є єдиним джерелом тепла).

При цьому в невеликих населених пунктах вже підвищили тарифи на воду (або зроблять це найближчим часом).

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Сім'я з чотирьох осіб з газовою плитою і гарячим водопостачанням на місяць витрачає (згідно з нормативами споживання):

  • 13,2 кубометра газу;
  • 8 кубічних метрів холодної води;
  • 6,4 кубометра гарячої води;
  • 190 кВт/год електроенергії;
  • 1,4 гігакалорії тепла (усереднене споживання).

Що буде з енергосистемою і як підготуватися до зими

Міністерство енергетики вже розіслало повідомлення в ЗМІ: якщо не буде обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури, графіки відключення застосовувати не стануть. Хоча самі графіки вже розробили і затвердили (про всяк випадок).

"Підготовка до зими ще триває, до листопада у нас ще є час, щоб підготуватися, в тому числі для проходження складних сценаріїв, які можуть бути обумовлені обстрілами російських військ", – заявив керівник комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Як кажуть експерт, насамперед, що потрібно зробити українцям-перевірити проводку в своїй квартирі, встановити реле напруги, а також стабілізатор напруги. І це може зробити будь-який Електрик.

"Потрібно викликати будь-якого Електрика, відключати будинок від мережі і підключати реле напруги", – розповідає фахівець з електрики Віталій Чех. Таке реле обійдеться всього в 800-1, 5 тисячі грн (в залежності від виробника), але при цьому може захистити техніку вартістю в десятки тисяч гривень.

Комунальні тарифи в Україні

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

У Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

З 1 червня 2023 року тариф на електрику для населення України зріс і становить 2,64 за кВт-год.

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комунальні тарифи тарифи на електроенергію ЖКГ-тарифи
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