Комісія виросте: з 1 квітня власники карток одного банку платитимуть більше

Коротко:
- В Ощадбанку зміняться тарифи за обслуговування карток
- За перекази коштів буде комісія 0,5% від суми +3 гривні
З 1 квітня 2025 року для клієнтів банку Ощадбанк зміняться тарифи за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток. Про це заявили в пресслужбі Ощадбанку.
Там наголосили, що власникам корпоративних карток з 1 квітня доведеться платити:
- за інформування про залишок коштів на рахунку в банкоматі з використанням NFC-модуля або через контакт-центр банку (IVR, оператор, чат з оператором) – 5 гривень;
- за отримання довідки про обороти на рахунку – 150 гривень;
- за зміну ПІН-коду через банкомати, POS-термінали або контакт-центр банку – 15 грн;
- за підтвердження переказу з кожної операції з використанням платіжної картки Masterсard/Visa, яка оскаржується клієнтом та вимагає звернення банку до платіжної системи – 900 гривень;
- за перекази коштів на інші картки Ощадбанку за реквізитами картки у банкоматах та терміналах – 0,5% від суми +3 гривні;
- за безготівкові перекази коштів у терміналах із карткою за довільними реквізитами – 1% від суми (мінімальна комісія банку становитиме 10 гривень, максимальна – не перевищуватиме 1000 гривень).
Водночас, для власників інших карт підготували такі зміни:
- за інформування про залишок коштів на рахунку в банкоматі Ощадбанку з використанням NFC-модуля доведеться заплатити 5 гривень;
- випуск і перевипуск карток відображатиметься у всіх карткових тарифах.
Тарифи в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, з 1 квітня оператор зв'язку Vodafone пропонуватиме бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Користувачі отримуватимуть більший обсяг послуг, але змушені будуть більше сплачувати за тарифні плани.
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.
Крім того, в Україні знову можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Очікується, що ціни підвищать у два етапи, починаючи з 1 квітня 2025 року.
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