Клієнти популярного в Україні банку можуть зекономити на доставці поштою

Що повідомив Наумов:
- Клієнти Ощадбанку можуть скористатися знижкою на доставку Укрпоштою
- Для отримання знижки потрібно показати оператору спеціальний промокод
В Україні власники карток від Ощадбанку можуть суттєво зекономити на доставці від Укрпошти. Про це повідомив у Telegram голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
За його словами, для того, щоб скористатися акцією у відділенні Укрпошти потрібно показати оператору промокод на знижку. Він виглядає так: 0010-0011-1728.
Після цього за послуги з доставки треба розрахуватися будь-якою карткою Ощадбанку. Таким чином українці отримають миттєву знижку у розмірі 25% (від тарифів "Базовий і "Пріоритетний").
Наумов попередив, що промокод на знижку для клієнтів Ощадбанку буде діяти до 31 грудня 2025 року.
Знижки для українців - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт, який пропонує дати військовозобов'язаним знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.
Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомляв, що з 1 квітня 2025 року в Україні розпочалося зниження цін на 116 препаратів в аптеках. Діапазон знижок на препарати коливаєься від 52% до 5%.
Напередодні зниження цін вже торкнулось понад 70 препаратів, які входять до Національного переліку лікарських засобів. Також подешевшали 35 рецептурних препаратів, які можна придбати лише за призначенням лікаря.
Більше новин:
- Дали 10 днів: про що кожен пенсіонер має повідомити ПФУ
- В Україні полетять вниз ціни на бензин: якою буде вартість палива у травні
- Від 3 до 10 тисяч гривень на день народження - хто отримає виплату у 2025 році
Хто такий Сергій Наумов?
Сергій Наумов — український банкір, з 3 листопада 2020 року голова правління Ощадбанку, пише Вікіпедія.
Раніше Наумов обіймав посади в інших українських банках, а саме: ПУМБ, Райффайзенбанк, Укрсиббанк, Правекс-Банк та Піреус Банк.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред