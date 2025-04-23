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Клієнти популярного в Україні банку можуть зекономити на доставці поштою

Анна Косик
23 квітня 2025, 10:40
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Знижка на послуги доставки буде діяти до кінця 2025 року.
Укрпочта, Ощадбанк
Заощаджувати на послугах доставки можна буде до грудня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/synegubov.oleg

Що повідомив Наумов:

  • Клієнти Ощадбанку можуть скористатися знижкою на доставку Укрпоштою
  • Для отримання знижки потрібно показати оператору спеціальний промокод

В Україні власники карток від Ощадбанку можуть суттєво зекономити на доставці від Укрпошти. Про це повідомив у Telegram голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

За його словами, для того, щоб скористатися акцією у відділенні Укрпошти потрібно показати оператору промокод на знижку. Він виглядає так: 0010-0011-1728.

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Після цього за послуги з доставки треба розрахуватися будь-якою карткою Ощадбанку. Таким чином українці отримають миттєву знижку у розмірі 25% (від тарифів "Базовий і "Пріоритетний").

Наумов попередив, що промокод на знижку для клієнтів Ощадбанку буде діяти до 31 грудня 2025 року.

Знижки для українців - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт, який пропонує дати військовозобов'язаним знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомляв, що з 1 квітня 2025 року в Україні розпочалося зниження цін на 116 препаратів в аптеках. Діапазон знижок на препарати коливаєься від 52% до 5%.

Напередодні зниження цін вже торкнулось понад 70 препаратів, які входять до Національного переліку лікарських засобів. Також подешевшали 35 рецептурних препаратів, які можна придбати лише за призначенням лікаря.

Більше новин:

Хто такий Сергій Наумов?

Сергій Наумов — український банкір, з 3 листопада 2020 року голова правління Ощадбанку, пише Вікіпедія.
Раніше Наумов обіймав посади в інших українських банках, а саме: ПУМБ, Райффайзенбанк, Укрсиббанк, Правекс-Банк та Піреус Банк.

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