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Українці можуть збільшити розмір своєї пенсії: що потрібно зробити

Марія Николишин
6 листопада 2024, 19:57
883
Для отримання пенсії за віком "з відстрочкою" потрібно надати звернення до Пенсійного фонду.
Українці можуть збільшити розмір своєї пенсії: що потрібно зробити
Збільшення пенсії / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Пенсія може збільшитись у випадку відстрочки пенсійних виплат
  • Вона може зрости на 0,5% або 0,75% за кожний повний місяць страхового стажу
  • Також пенсія може зрости, якщо людина продовжила працювати

Українці, які досягли пенсійного віку, мають право продовжувати працювати. У випадку відстрочки від початку пенсійних виплат основний розмір пенсії збільшується. Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

Зазначається, що тим, хто набув право отримувати пенсійні виплати за віком згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", але після досягнення необхідного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, виплати призначають з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії.

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У зв’язку з цим, можна збільшити розмір пенсії:

  • на 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з наступного місяця досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;
  • на 0,75% – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з наступного місяця досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

В Кабміні також розповіли, як саме може зрости пенсія, якщо людина продовжила працювати після досягнення пенсійного віку:

  • 1 рік – збільшення на 6%;
  • 2 роки – збільшення на 12%;
  • 6 років – збільшення на 54%.

Варто зауважити, що для збільшення розміру пенсії враховуються лише повні місяці роботи. А тим, хто раніше отримував пенсію іншого виду, за іншими законами України або в іншій державі, підвищення виплат не встановлюють.

Для отримання пенсії за віком "з відстрочкою" потрібно надати звернення до Пенсійного фонду.

Що відомо про Кабінет Міністрів України?

Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні можуть запровадити обов'язкову накопичувальну пенсію. Зокрема, пропонується зменшувати ставку ЄСВ (Єдиного соціального внеску) протягом трьох років.

Також відомо, що українські пенсіонери мають можливість отримати спеціальні надбавки до своєї пенсії у листопаді 2024 року. Деякі з цих доплат призначаються автоматично, тоді як для інших потрібно подати відповідну заяву.

Крім того, у 2025 році українців очікує два етапи підвищення пенсій. У березні наступного року відбудеться щорічна індексація, а влітку можливе підвищення пенсій для окремих категорій пенсіонерів.

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