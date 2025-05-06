Ціни на полуницю в Україні рекордно ростуть: де дешевше купити улюблену ягоду

Аналітики склали короткий огляд цін у великих мережах супермаркетів.

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Скільки коштує полуниця в травні 2025 / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Ціни на полуницю залишаються високими, проте існують значні відмінності в цінах між різними торговими мережами

Середня ціна на полуницю в супермаркетах на момент травня становить приблизно 398,58 грн/кг, що є вищим за квітневу ціну

З початком травня полуничний сезон стрімко набирає обертів, і перші партії свіжої ягоди вже з’явилися на прилавках супермаркетів та ринків. Ціни око не радують, однак, при бажанні, завжди можна знайти суттєві відмінності між торговими мережами, пише Главред з посиланням на Телеграф.

Станом на квітень 2025 року, за інформацією з сайту Мінфіну, середня ціна за кілограм полуниці становила 299 грн. Це свідчить про стабільний попит на цю сезонну продукцію.

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VARUS

Пропонує вагову полуницю за акційною ціною:

239 грн/кг (попередня — 299 грн).

Це одна з найнижчих цін на ринку, хоча і тимчасова.

Сільпо

Найкраща ціна в цій мережі — на звичайну вагову продукцію:

Фермерська ягода — 29,90 грн/100 г, тобто 299 грн/кг.

Звичайна вагова — 28,77 грн/100 г або 287,70 грн/кг.

Упакована полуниця (250 г) — 149 грн, що дорівнює 596 грн/кг.

Фасована 500 г зі знижкою — 224,10 грн (448,20 грн/кг).

METRO

Продукт не завжди є в наявності, але:

Половина кілограма фасованої ягоди "Flora" коштує 169,88 грн з урахуванням ПДВ, що дає 339,76 грн/кг.

Фора

Ціновий рівень середній, але програє знижкам у конкурентів:

Пакунок 250 г полуниці обійдеться у 119,90 грн, тобто 479,60 грн/кг.

NOVUS

Полуниця у цій мережі тимчасово відсутня, але її попередня вартість трималася на середньому рівні серед фасованих варіантів:

250 г — 99,99 грн (399,96 грн/кг).

500 г — 199 грн (398 грн/кг).

Як висновок, найвигідніша пропозиція — у VARUS (239 грн/кг). В інших мережах ціна коливається від 287 до 596 грн/кг. Середній показник по супермаркетах на момент травня — приблизно 398,58 грн/кг, що помітно вище за квітневу вартість.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, на ринках Закарпаття наразі кілограм свіжої полуниці коштує від 120 до 150 грн. Продавці зазначають, що у найближчі тижні очікується здешевлення, однак дешевої ягоди не буде.

Окрім цього, в Україні несподівано змінились ціни на ковбасу та твердий сир. Повідомляється, що деякі види твердого сиру подорожчали майже на 30 гривень.

Також і ціни на вершкове масло злетіли до максимуму. Подорожчання пов'язане зі зменшенням запасів продукції в Європі та стійким попитом на молочний жир.

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