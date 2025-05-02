Українцям назвали тарифи на газ: хто заплатить більше в травні

Місячні ринкові тарифи залежать від коливань на ринку і відрізняються у різних компаній.

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Українцям назвали тарифи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Газові компанії оприлюднили ціни на останній місяць весни

Більшість українців (близько 98%) обслуговуються компанією Нафтогаз

В Україні побутові споживачі зобов'язані щомісяця оплачувати комунальні послуги, зокрема платити за газ і передавати показання лічильників.

Газові компанії оприлюднили ціни на останній місяць весни. Як і очікувалося, базові річні тарифи залишилися без змін завдяки чинному мораторію на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, пише ГазПравда.

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Так, Нафтогаз України продовжив дію свого річного тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Вартість газу для побутових споживачів за цим тарифом залишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

Більшість українців (близько 98%) обслуговуються саме Нафтогазом. В інших постачальників річні тарифи варіюються від 7,79 до 9,99 грн за куб. Місячні (ринкові) тарифи залежать від коливань на ринку і відрізняються у різних компаній.

У травні на ринку газу працюють дев'ять постачальників, з яких п'ять пропонують як річні, так і ринкові помісячні тарифи. Місячна вартість газу коливається в межах від 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

Тарифи на газ із 1 травня:

Енерджі Трейд Груп - 7,799 грн (річний), 9,977 грн (місячний)

Нафтогаз України - 7,96 грн (річний)

Тернопільоблгаз Збут - 7,96 грн (річний)

Прикарпат Енерго Трейд - 7,98 грн (річний)

Галнафтогаз (ОККО Контракт) - 7,99 грн (річний)

Львівенергозбут - 8,20 грн (річний), 21,10 грн (місячний)

YASNO (Київські енергетичні послуги) - 8,46 грн (місячний)

YASNO (Дніпровські енергетичні послуги) - 8,46 грн (місячний)

Рітейл Сервіс (Світлогаз) - 9,99 грн (річний), 18,99 грн (місячний)

Раніше повідомлялося, що Україна планує закуповувати великі обсяги американського газу. Із загального обсягу імпорту через Європу до половини припадатиме на СПГ, що поставляється на європейські термінали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тариф на газ може різко зрости вже влітку. Причина підвищення тарифу на газ - необхідність забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026.

Як повідомляв Главред, в Україні з'явиться нова додаткова плата для споживачів природного газу, незважаючи на чинний мораторій на підвищення тарифів у період воєнного стану.

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Що таке Нафтогаз України? Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

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