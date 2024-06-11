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Українці можуть отримати до 54 тисяч грн допомоги: хто має право

Дмитро Відоменко
11 червня 2024, 08:11
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Українці, які проживають в одній із громад Донецької області, можуть отримати багатоцільову грошову допомогу від ГО "Відповідальні громадяни".
Гроші, гаманець
Як отримати до 54 тисяч грн допомоги: хто має право / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Українці, які проживають у Дружківській громаді (Донецька область), можуть отримати багатоцільову грошову допомогу. Про це повідомляють представники громадської організації "Відповідальні громадяни".

За їхніми словами, розмір допомоги становить 3,6 тисяч грн на місяць для однієї особи і виплачується за тримісячний період або до 54 тисяч грн для домогосподарств, які складаються з 5 чи більше осіб. Однак реєстрацію на допомогу вже завершено.

Хто може отримати грошову допомогу

  • домогосподарства, які територіально розташовані в Дружківській громаді Донецької області (і місцеві, і переселенці);
  • домогосподарства, сукупний дохід усіх членів якого становить менш як 6318 грн на особу на місяць;
  • домогосподарства, які проживають у колективних центрах, у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі або безпритульні;
  • домогосподарства з людьми з інвалідністю;
  • сім'ї з 3 або більше дітьми віком до 18 років;
  • сім'ї, які мають тільки одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років;
  • домогосподарства з вагітними жінками/жінками, які годують грудьми;
  • домогосподарства з людьми похилого віку (вік 60+);
  • домогосподарства, які очолює самотня/декілька самотніх літніх людей (60+) і не мають у своєму складі інших дорослих осіб віком від 18 до 59 років;
  • особи передпенсійного віку 50-59 років, у яких немає пенсії або іншого постійного джерела доходу;
  • з особами з важкими хронічними захворюваннями.

Що таке соціальна допомога?

Соціальна допомога - допомога в грошовій або натуральній формі, що фінансується державою або добровільними пожертвами, громадянам, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, повідомляє "Вікіпедія".

відео дня

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці в Запорізькій області можуть отримати 10,8 тисячі грн грошової допомоги від ООН. Про це повідомляли співробітники благодійного фонду "Право на захист".

Виплати надаватимуться громадянам, які ще не отримували допомогу від міжнародних організацій і мають місячний дохід не вище 5400 грн на людину.

Заявки прийматимуть від переселенців, які переїхали в Запорізьку область після російського вторгнення, а також від тих, хто повернувся додому після вимушеного переїзду.

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