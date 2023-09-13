Хто з українців може отримати грошову допомогу до 3,1 тис. грн: до якого числа потрібно встигнути

В Україні ветерани війни, члени сімей загиблих та ветеранів війни, які набули цього статусу до 24 серпня, все ж можуть оформити допомогу.

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Розмір виплат становить від 450 до 3,1 тис. грн / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні ветерани війни, члени сімей загиблих та ветеранів війни, які набули цього статусу до 24 серпня, у разі, якщо вони вчасно не отримали виплати до Дня Незалежності України, можуть оформити допомогу до 1 жовтня 2023 року. Про це йдеться в заяві Міністерства у справах ветеранів.

За отриманням допомоги слід звернутися до органів Пенсійного фонду України або до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) до 1 листопада.

У Мінветеранів окремо повідомили, що особам, які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, разова грошова допомога до Дня Незалежності України виплачується за їх особистим зверненням до територіальних органів ПФУ за зареєстрованим місцем проживання (знаходження) або в ЦНАП і даних про поточний рахунок, який був відкритий в уповноваженому на те банку.

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Крім того, кажуть чиновники, якщо людині до 24 серпня був встановлений статус і видано відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримаєте разової грошової виплати до Дня Незалежності, потрібно звернутися до 1 листопада в органи ПФУ або Центр надання адміністративних послуг, пояснили в Мінветеранів. Розмір виплат становить від 450 до 3100 гривень.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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