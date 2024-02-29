В Україні в 14 регіонах виплачують грошову допомогу: хто має на неї право

В Україні жителі 14 областей можуть зареєструватися на грошову допомогу в сумі 10 800 і 14 400 грн.

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Хто має право в Україні на грошову допомогу? / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні жителі 14 областей можуть зареєструватися в списку на надання грошової допомоги у розмірі 10 800 і 14 400 грн. Про це йдеться в матеріалі спеціалізованого видання "На пенсії".

У програмі беруть участь громадяни, які усиновили дитину з інвалідністю, заявники, які усиновили двох і більше дітей, внутрішньо переміщені особи (ВПО), а також заявники, які усиновили дитину віком від 5 років.

Виплата приходить на банківський рахунок заявника (законного представника дитини) трьома платежу кожен місяць протягом трьох календарних місяців, а розмір одного платежу становить 3,6 тисячі грн.

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Які потрібні документи?

оригінал згоди на обробку персональних даних заявника (законного представника дитини);

оригінал згоди на обробку персональних даних дитини/дітей, влаштованих в сімейні форми виховання (ПС, ДБСТ, в сім'ї опікунів (піклувальників);

оригінал заяви законного представника дитини;

копія паспорта заявника (законного представника дитини / дітей);

у випадку ID-картки - її копія;

копія документа, що підтверджує зареєстроване / задеклароване місце проживання (для паспорта громадянина України старого зразка – сторінка паспорта з відміткою про реєстрацію, у разі подання паспорта у формі ID-картки-довідка про зареєстроване / задеклароване місце проживання);

копія РНУКН заявника (законного представника дитини);

копія довідки внутрішньо переміщеної особи заявника та дитини / дітей(за наявності);

копія документа про створення ПС, ДБСТ і про влаштування дитини в ПС, ДБСТ;

для опікунів (піклувальників) - рішення суду або органів опіки та піклування;

копія свідоцтва про народження дитини/дітей, влаштованих у сімейні форми у 2024 році;

інформація про банківські реквізити заявника (законного представника дитини);

звіт про розподіл цільової благодійної допомоги;

інші документи при необхідності.

Що таке управління верховного комісара ООН у справах біженців? Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) — організація системи ООН, що займається наданням допомоги біженцям. Штаб-квартира - в Женеві, є представництва в багатьох столицях і конфліктних точках по всьому світу. Очолює управління верховний комісар ООН у справах біженців. З 1 січня 2016 року ним став Філіппо Гранді, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці в Запорізькій області можуть отримати 10,8 тисячі грн грошової допомоги від ООН. Про це повідомляли співробітники браготворчого фонду "Право на захист".

Виплати будуть надаватися громадянам, які ще не отримували допомогу від міжнародних організацій і мають місячний дохід не вище 5400 грн на людину.

Заявки будуть прийматися від переселенців, які переїхали в Запорізьку область після російського вторгнення, а також повернулися додому після вимушеного переїзду.

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