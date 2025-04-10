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До чого готуватися продавцям на Prom і OLX: Мінфін підготував законопроєкт

Віталій Кірсанов
10 квітня 2025, 14:57
566
Податкова посилить контроль продажів на інтернет-платформах.
До чого готуватися продавцям на Prom і OLX
До чого готуватися продавцям на Prom і OLX / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Мінфін вибірково впроваджує норми документів ЄС та ОЕСР
  • Мінфін пропонує оподатковувати всі кошти фізособи з 1 грн

Міністерство фінансів розробило законопроєкт, який передбачає щорічне передання даних про всіх онлайн-продавців у податкову. Про це повідомила у Facebook народна депутатка Ніна Южаніна.

Йдеться про користувачів цифрових платформ на кшталт OLX, Prom, ROZETKA та інших.

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"Також цим законопроєктом передбачено, що такі цифрові платформи будуть податковими агентами і повинні утримувати з отриманих (продавцями - фізособами) доходів ПДФО та військовий збір. Більш детально про законопроєкт згодом, коли його зареєструють у ВРУ", - написала член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Южаніна зазначила, що Міністерство фінансів вибірково впроваджує норми документів ЄС та ОЕСР. Зокрема, відомство проігнорувало порогові значення операцій, при досягненні яких інформація про продавця має передаватися до ДПС, як це передбачено Директивою Ради ЄС 2021/514 від 22 березня 2021 року (DAC7).

Вона наголосила, що в країнах ЄС подібні порогові значення вже встановлено: дані до податкових органів передають тільки за тими продавцями, чий дохід від продажу товарів перевищив 2 тисячі євро або які здійснили 30 і більше операцій протягом року.

"У нас же, на думку Мінфіну, має передаватися інформація про всі без винятку операції та обкладатися податком на всі кошти фізичної особи з 1 гривні. І саме ця позиція Мінфіну була озвучена на робочій групі з обговорення цього проєкту закону, на ній же прозвучали й інші речі (про які навіть не хочу писати). Мало проблем у людей", - ідеться в повідомленні.

Своєю чергою, ДПС раніше заявила, що не застосовуватиме штрафних санкцій за продаж громадянами особистого майна на інтернет-майданчиках, оскільки такі дії не вважаються порушенням податкового законодавства і не тягнуть за собою фінансову або адміністративну відповідальність. Однак у разі систематичного продажу та однорідності асортименту товарів, що реалізуються, такі дії можуть кваліфікуватися як підприємницька діяльність.

"Інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Prom.ua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності", - наголосили в органі.

За що штрафують в Україні - останні деталі

Нещодавно Главред розповідав, що загрожує водіям і пасажирам у 2025 році за непристебнутий ремінь в авто. Штраф накладається на водія і кожного непристебнутого пасажира окремо, що може значно збільшити загальну суму штрафу залежно від кількості порушників у транспортному засобі.

Водночас поліцейським заборонили штрафувати водіїв за перевищення швидкості, якщо на вулиці негода. Річ у тім, що погодні умови можуть вплинути на точність вимірювань.

Зі свого боку адвокат Вадим Володарський відповів, чи штрафуватимуть за подяку "аварійкою". За його словами, в новинах, які публікують ЗМІ, часто посилаються на частину 2 статті 122 КпАП України.

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Що таке Державна податкова служба України?

Державна податкова служба України - центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

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