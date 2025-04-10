Українців можуть оштрафувати на продаж вживаних речей - податковий консультант

Навіть три транзакції на рік можуть привернути увагу податкової.

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Українців можуть оштрафувати на кілька тисяч гривень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Українців можуть оштрафувати за систематичний продаж через Інтернет

Штрафи накладатимуть навіть на громадян, які мають оформлений ФОП

Нещодавно в Україні запрацювали нові правила контролю за онлайн-торгівлею. З 1 березня продавати онлайн особисті речі через ФОП або без видання фіскального чека майже неможливо.

Податковий консультант Михайло Смокович пояснив, усі платежі, що проходять через сервіси з інтегрованою фіскалізацією, тепер супроводжуються фіскальними чеками в яких міститься інформація про одержувача коштів: ПІБ, ідентифікатор та інші реквізити. Ці дані автоматично передаються до бази ДПС.

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Тому українці не зможуть продавати вживані чи нові речі через OLX, Prom, Нову пошту чи інші платформи з програмними РРО, як раніше.

Податкова відтепер бачить кількість транзакцій, їхні суми, частоту та платформи, що дозволяє швидко ідентифікувати осіб, які здійснюють систематичну торговельну діяльність.

Закон зобов’язує фізичних осіб, які регулярно продають товари, зареєструватися як фізичні особи-підприємці. Хоча конкретна кількість операцій не визначена, у практиці вже три транзакції на рік можуть розцінюватися як підприємницька діяльність.

Порушників чекають штрафи від 17 до 85 тисяч гривень, нарахування податків (18% ПДФО + 1,5% військовий збір) та пеня за несвоєчасну сплату.

Якщо навіть ФОП не видає фіскальний чек - це окрема підстава для штрафу, який складає 100% вартості товару під час першого порушення і 150% при наступних.

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 1 квітня починається період нересту і в дію вступає заборона на вилов риби на більшості рибогосподарських водойм України. Якщо рибалки не будуть дотримуватись правил і виловлюватимуть рибу незаконно їх чекатиме адміністративна, або навіть кримінальна відповідальність. Зокрема розмір штрафу за кожну виловлену особину становить від 1564 до 5117 гривень.

Раніше повідомлялося, що автомобілі з США можуть обернутися для українських водіїв неочікуваними проблемами — від штрафів до серйозніших санкцій, таких як арешт або тимчасова втрата водійського посвідчення.

Напередодні стало відомо, що у 2025 році за непристебнутий ремінь передбачено штраф відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф складає 510 грн, що відповідає тридцяти неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

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Хто такий Михайло Смокович? Михайло Смокович - податковий консультант, автор українського YouTube-каналу "Про Податки ФОП - Михайло Смокович", де він розповідає про те як працює податкова та як безпечно працювати з нею. На канал підписані більше 200 тисяч користувачів.

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