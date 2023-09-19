У "ПриватБанку" почали платити гроші від ООН для пенсіонерів: хто має право

Українські пенсіонери на території бойових дій почали отримувати грошову допомогу від ООН на картки "ПриватБанку".

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Грошова допомога від ООН залежить від розміру пенсії, яку отримує людина / колаж Главред, фото УНІАН

Українським пенсіонерам почали виплачувати допомогу за програмою ООН. Про це повідомляє спеціалізований портал "На пенсії".

Згідно з наявною інформацією, допомогу можуть отримати пенсіонери, які проживають на територіях активних бойових дій або прилеглих до них.

Грошова допомога залежить від розміру пенсії, яку отримує людина (вона не повинна перевищувати 3 тисячі гривень).

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Наприклад, людям, які отримують, 2,1 тисячі гривень, доплатять 900 гривень, а людям, які отримують 2,7 тисячі гривень — доплатять 300 гривень.

Ще одна умова - пенсіонер з 1 березня 2023 року не отримував іншу грошову допомогу.

"ПриватБанк" здійснює виплати на картки банку без комісій для одержувачів за рахунок коштів ООН із зазначенням призначення платежу "додаткова грошова допомога".

Пенсіонери, які мають право на додаткову грошову допомогу, будуть автоматично отримувати виплати на пенсійну карту. А період виплат повинен тривати не менше чотирьох місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

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