Українцям хочуть зрізати розмір допомоги по безробіттю: в Раду внесли законопроект

Українцям хочуть зрізати розмір допомоги по безробіттю / колаж УНІАН

В Україні депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова внесла в Раду законопроект №6067, який змінює механізм розрахунку розміру виплат по безробіттю. В результаті сума знизиться для українців з невеликим трудовим стажем і збільшиться для тих, хто працює вже більше 24-х років.

Згідно з текстом документа правила зміняться так:

половину зарплати платитимуть тим, хто має від 3 років стажу (зараз від 2 років);

55% зарплати платитимуть тим, хто має від 3 до 6 років стажу (зараз від 2 до 6 років);

60% - від 6 до 12 років стажу (зараз від 6 до 10 років);

65% - від 12 до 18 років стажу (зараз норма відсутня);

70% - від 18 до 24 років стажу (зараз від 10 років стажу);

75% - від 24 до 30 років стажу (зараз норма відсутня);

80% - від 30 років стажу (норма відсутня).

Крім того, за новими правилами повну допомогу виплачуватимуть тільки три місяці терміну, а потім застосують коефіцієнт 0,5.

Як результат, Допомога по безробіттю збільшиться тільки для тих, хто має великий стаж. Але важливо пам'ятати, що максимальний розмір обмежений показнику в 9,7 тисячі гривень, тобто значного зростання розміру виплати очікувати не варто. У той же час ті українці, які мають невеликий стаж, в разі прийняття законопроекту будуть отримувати більш низькі виплати по безробіттю.

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Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради (ВР) від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова внесла поправку в законопроект №7251, яка дозволяє українським роботодавцям не платити зарплату співробітникам, яких мобілізували до ЗСУ через україно-російську війну

"Ця практика, щоб військовослужбовцю роботодавець продовжував платити зарплату після мобілізації, виникла в 2014 році. У той час мобілізованих було не так багато, а державний бюджет був не в змозі або не було політичної волі достатньо фінансувати військових", – аргументувала свою поправку Третьякова.

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