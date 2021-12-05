Українцям додадуть пенсії: Шмигаль розповів, кому і коли чекати надбавки

На 2022 рік, крім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про підвищення пенсійних виплат українцям з січня 2022 року.
Як написав він у своєму Facebook, наступного року, крім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат у розмірі 3 тис.грн для людей старше 70 років.
Глава Кабміну уточнив, що з 1 грудня в Україні зросла мінімальна заробітна плата з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн.
"У зв'язку з цим також збільшилися пенсії. Зростання становитиме до 200 грн, залежно від стажу. Крім того, збільшуються надбавки і підвищення до пенсії, зокрема, ветеранам війни та особам, які мають особливі заслуги", - сказав глава уряду.
Шмигаль додав, що на 2022 рік, крім планової індексації, передбачається також підвищення надбавок і доплат до пенсій і встановлення мінімальних пенсійних виплат у розмірі 3 тис.грн для людей старше 70 років.
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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.
Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.
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