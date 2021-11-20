Україна знову купує електроенергію в Білорусі: коли відновиться імпорт

В Україні знову піде електричний струм з Білорусі / finance.obozrevatel.com

Україна планує знову відновити імпорт електроенергії з Білорусі після того, як він був припинений.

Нові поставки електричного струму плануються на 21 листопада, йдеться в даних, опублікованих на сайті ENTSO-E.

Відповідно до оприлюдненої інформації, на всі години доби неділі імпорт планується обсягом 415 МВт щогодини, як це було з 9 по 17 листопада.

При цьому добовий обсяг імпорту становить близько 2% споживання Е/Е.

Імпорт електроенергії з Білорусі

Раніше міненерго Білорусі повідомило, що республіка з 18 листопада припинить нещодавно відновлені поставки електроенергії в Україну.

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Перед цим був відключений від мережі у зв'язку зі спрацьовуванням системи автоматичного захисту енергоблок №1 БілАЕС.

19 листопада о 14: 04 він був включений в мережу.

Імпорт електроенергії в Україну з Білорусі після відмови НКРЕКП продовжувати з 1 листопада заборона на нього відновився 6 листопада з 5 МВт щогодини, 7 листопада поставлено по 15 МВт на 4 години, 8 листопада – 400 МВт щогодини. З 9 по 17 листопада е/е з Білорусі здійснювався по 415 МВт щогодини. Основним постачальником е/е називалася компанія ТЕТ груп.

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