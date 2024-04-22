Чи стрибне курс долара перед Великоднем: прогноз експерта з фінансів

Як пояснив фінансовий експерт Андрій Шевчишин, перед святами, як правило, люди більше витрачають коштів на покупки або обмінюють валюту.

https://glavred.net/economics/skaknet-li-kurs-dollara-pered-pashoy-prognoz-eksperta-po-finansam-10559597.html Посилання скопійоване

Чи підскочить курс долара перед Великоднем? / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Напередодні великих свят (а Великдень, без сумнівів, входить до їх числа) традиційно в Україні спостерігається поступове зростання курсу долара до гривні. Про це заявив у коментарі "24 каналу" фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

Як він пояснив, перед святами, як правило, люди, як зазвичай, набагато більше витрачають на покупки або переводять частину своїх валютних запасів у гривню. Крім того, на підвищення долара чинять помітний вплив інші чинники.

"Яскравий приклад, коли напередодні нового року були високі виплати населенню, премії, зарплати та інше. Ці кошти частково йдуть на купівлю долара, адже немає такої необхідності тримати гривню на рахунках", - розповів фахівець.

відео дня

Далі, Шевчишин наголосив, що попит на валюту перевищує пропозицію на міжбанківській валютній біржі - чи то пак населення України та комерсанти купують долар частіше, а продають його менше. У відповідь Нацбанк здійснює регулювання цієї ситуації на ринку через керовану гнучкість.

За словами експерта, оскільки офіційний курс долара останніми тижнями рухається до позначки в 40 гривень, то Нацбанк уже незабаром жорсткіше обмежуватиме попит на американську валюту.

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, Він є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Що буде з курсом долара - останні новини

Читайте матеріал "Главреда" - "Перерахунок пенсій, курс долара і тариф на світло: яких змін чекати".

Експерти висувають різні сценарії валютного курсу найближчим часом. При цьому багато хто сходиться на думці про те, що можна очікувати певної зміни курсу готівкового валют.

Водночас не відкидається варіант того, що зміна валютного курсу може бути нерівномірною: у разі зниження в купівлі та зростання в продажу. Як уточнюють фінансові аналітики, під час планування ймовірності купівлі валюти слід враховувати, що коридор курсу в банках може становити від 37,3 до 38,8 гривень за долар.

Інші матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред