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Які долари не візьмуть у банках та обмінних пунктах: у НБУ пояснили

Дмитро Відоменко
29 березня 2024, 10:04
В Україні банки та обмінники не приймуть банкноти з ознаками значного зносу або пошкодження (такі як забруднення половини купюри).
Долар, обмін валют
Які долари не візьмуть у банках та обмінних пунктах? / Колаж: Главред, фото: УНІАН, zn.ua

В Україні банки і пункти обміну не приймуть банкноти з ознаками значного зносу або пошкодження (наприклад, забруднення щонайменше 50% купюри). Про це йдеться в роз'ясненні Нацбанку України.

Крім того, проблеми виникнуть і в тому разі, якщо банкнота виявиться фальшивою. Такі купюри повинні вилучатися у клієнта і передаватися в НБУ на дослідження. Якщо підробку підтверджують, такі банкноти передають у правоохоронні органи для розслідування. З усіма справжніми банкнотами касири банків і небанківських фінансових установ повинні здійснювати валютно-обмінні операції (крім дуже сильно зношених або пошкоджених).

А загалом такі банкноти можуть прийматися на інкасо. Це означає, що значно зношені або пошкоджені купюри пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для обміну.

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Якщо, наприклад, банкноти:

  • порвані/порізані;
  • обпалені/вітрі/гнилі;
  • мають пошкодження дизайну/елементів захисту або типографські недоліки;
  • мають зміни первісного кольору паперу або зображень;
  • мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (у тому числі видимі в ультрафіолетових променях).

Крім того, на інкасо приймають банкноти, вже раніше вилучені іноземною державою з обігу. У таких серйозних випадках банкноти можна здати на інкасо, а всі інші, навіть зім'яті, трохи забруднені або потерті, повинні прийматися в обмін.

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій і нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара щодо гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Як зазначила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Торішнє довге зміцнення національної валюти (курс коливався на рівні 37,3 - 37,8 грн) Коробкова пояснює довгою посівною кампанією.

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