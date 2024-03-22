Які долари приймають із комісією і що робити з ним: пояснення Нацбанку

В Україні долари на яких є забруднення, надриви та порізи приймуть зі сплатою комісії, заявили в Національному банку.

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Які долари приймають із комісією? / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

В Україні доларові купюри на яких є брудні місця, надриви та порізи банки зобов'язані приймати зі сплатою комісії. Про це йдеться в роз'ясненні Нацбанку.

"Якщо у вас є іноземні банкноти, що містять написи, забруднення, надриви або розрізи, ви можете здати їх на інкасо. Потрібно звернутися до будь-якого українського банку, який здійснює операції з відповідною іноземною валютою. Банки приймають пошкоджені та зношені банкноти, передають їх у країну походження та обмінюють на такі, що можуть бути застосовані до обігу", - ідеться в роз'ясненні.

Крім того, чиновники розповіли про нюанси послуги інкасо. Банк зобов'язаний відправити кошти в банк-кореспондент за кордоном (інкасо), а зі свого клієнта бере плату в розмірі 10%. Також за перевірку 200 купюр потрібно буде заплатити комісію в 100 грн (а за кожну наступну купюру - починаючи з 201-ї - потрібно доплачувати по 50 копійок).

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій і нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара щодо гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Як зазначила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Торішнє довге зміцнення національної валюти (курс коливався на рівні 37,3 - 37,8 грн) Коробкова пояснює довгою посівною кампанією.

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