Росія знайшла способи обходити санкції. За рахунок цього окупанти у 2023 році навіть збільшили виробництво ракет та іншої зброї, яку використовують у війні.

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У Politico назвали країни, які допомагають РФ обходити санкції і виготовляти зброю/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія попри накладені Заходом санкції продовжує виготовляти зброю і навіть наростила виробництво. Окупантам вдається обходити санкції, і це дозволяє Москві виготовляти зброю та продовжувати війну проти України.

Навіть в умовах санкцій російський імпорт з січня по жовтень 2023 року становив майже 9 мільярдів доларів. Ця цифра лише на 10% менша від показників, які були до лютого 2022 року. Про це повідомляє Politico.

Росія потребує низки товарів, що необхідні для виробництва різної зброї, яку агресори використовують на війні проти України. Зокрема, окупантам потрібні мікрочіпи, датчики, навігаційні системи для виробництва зброї тощо. Різні деталі загарбники використовують, зокрема, для створення ракет "Кинджал", розвідувальних та ударних дронів, включно з "Шахедами".

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При цьому, згідно з результатами спільного дослідження Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола з російських санкцій і KSE Institute (аналітичного центру Київської школи економіки), у 2023 році можливості країни-агресорки Росії виготовляти ракети і дрони навіть зросли. Так, згідно з оцінками, РФ у 2022 році могла виготовляти 50 ракет за місяць, у середини 2023 року – уже 100 ракет на місяць, а в кінці 2023 року – 115.

Які країни постачають Росії деталі

У Politico зазначають, що США та інші країни вводили санкції щодо багатьох компонентів, які використовувала Росія для виготовлення зброї. Але, як показує аналіз показників російської торгівлі, за перші 10 місяців 2023 року західні компанії поставили 48% таких компонентів, а Китай – 45%.

Видання назвало низку компаній, що постачали Росії деталі, які окупанти використовували для виготовлення зброї:

американська компанія Intel,

китайська Huawei,

американські компанії Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell тощо.

Також зазначається, що, як показують дослідження, Росії вдалося реконфігурувати свої ланцюжки постачання. Найбільше постачань тепер відбувається з Китаю, Гонконгу, Туреччини та ОАЕ.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ контратакували на схід від Куп'янська і звільнили 1,7 кв. км території. Позиційні бої тривали під Бахмутом, в районі Авдіївки та поблизу Старомайорського.

Також раніше повідомлялося, що у РФ проблеми зі штурмами – на лівобережжя Херсонщини стягують піхотинців і десантників. Країна-агресорка Росія перекинула на лівобережжі Дніпра на Херсонщині більше морських піхотинців і десантників.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Україна гостро потребує допомоги США, але вона поки "на паузі". Атаки російських окупантів по Україні лише посилюються. Потреба в наданні українцям допомоги є дуже гострою, особливо взимку. Тому допомогу потрібно відновити, наголосив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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