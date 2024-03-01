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Польща наростила поставки продукції з РФ на тлі блокади кордону з Україною – УП

Олексій Тесля
1 березня 2024, 09:59
Обсяг поставок продукції РФ з Білорусі до Польщі постійно збільшується, йдеться в розслідуванні.
Польща
Польща збільшує імпорт агропродукції з РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот уп

У розпал блокади українського кордону Польща активно закуповує російську агропродукцію через територію Білорусі.

Тисячі польських вантажівок перевозять до Польщі через білоруський кордон російську агропродукцію, йдеться в розслідуванні, яке публікує в YouTube Українська правда.

Журналісти уточнюють, що на тлі того, як після протестів фермерів, Польща заборонила ввезення ріпакового шроту з України, обсяг поставок продукції з Білорусі постійно збільшується.

На прохання авторів матеріалу, в польську компанію звернулися від імені реального білоруського постачальника з пропозицією придбати російський ріпаковий шрот під білоруськими документами.

При цьому уточнюється, що менеджер однієї з польських фірм попросив направити умови поставки на електронну пошту.

Польща нарощує імпорт агропродукції з РФ

У розслідуванні йдеться про те, що через три місяці після введення заборони на українську продукцію, поляки придбали через Білорусь ріпаковий шрот майже на $8 млн.

Як пояснюють представники агрофірм, спочатку російська агропродукція прямує до Білорусі, там її перевантажують у спеціальних центрах на вантажівки з польською реєстрацією, а далі фури відправляються до Польщі за адресами великих компаній.

Один з таких центрів в Білорусі – термінал Колядичі Державного підприємства "БТЛЦ" в Мінську.

У Польщі є, щонайменше, три компанії, які є найбільшими покупцями агропродукції з Росії: Bromex, Diaspolis і Kampol Krzysztof Łużniak, стверджує УП з посиланням на свої джерела в Польщі.

"Для Європи ці країни (РФ і Білорусь, - ред.) несуть потенційну загрозу, але вони все одно продовжують торгувати з ними агропродукцією. Якщо ми візьмемо баланс торгівлі агропродукцією між Польщею і Росією, то найдивніше: у них навіть цей товарообіг зростає і цифри торгівлі зросли порівняно з 2021 роком", - говорить економічний оглядач Дмитро Денков.

  • Польща нарощує поставки з РФ
    Польща нарощує поставки з РФ Скріншот УП
  • Польща нарощує поставки з РФ
    Польща нарощує поставки з РФ Скріншот УП
  • Польща нарощує поставки з РФ
    Польща нарощує поставки з РФ Скріншот УП
  • Польща нарощує поставки з РФ
    Польща нарощує поставки з РФ Скріншот УП
  • Польща нарощує поставки з РФ
    Польща нарощує поставки з РФ Скріншот УП

Скандал з розслідуванням у Польщі

Нагадується, що журналістів УП Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка затримали 28 лютого польські правоохоронці під час зйомок матеріалу про транзит продукції між Польщею та Росією та Білоруссю.

УП пише, що польські поліцейські при затриманні провели обшук машини, забрали карти пам'яті з камер, всі телефони і документи наших колег.

Пізніше поліція повідомила, що офіцери вжили заходів, щоб встановити особи людей, перебування яких в прикордонній зоні нібито стурбувало жителів.

Дивіться відео - як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь:

Блокада Польщі кордону з Україною

Раніше повідомлялося про те, що йдуть переговори урядів України та Польщі про повне припинення торгівлі товарами через кордон. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Нагадаємо, Україна пропонує Польщі "План взаєморозуміння" для деблокади польсько-українського кордону. Уряд України розробив п'ять кроків, які спрямовані на вирішення цього питання. Про це передавати прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, посол України Василь Зварич закликав польську владу і поліцію покарати винних у масштабному пошкодженні українського зерна, яке сталося в Польщі.

Хто такий Михайло Ткач?

Михайло Ткач - журналіст-розслідувач, кореспондент видання "Українська правда". Народився у 1988 році у Дніпропетровську. Здобув освіту журналіста у Дніпропетровському національному університеті імені О. Гончара. Працював у програмі "Гроші" (1+1). У 2016-2021 - журналіст програми "Схеми" української редакції Радіо Свобода. Відомий розслідуваннями, зокрема і щодо перших осіб держави. Під час повномасштабної війни випустив ряд розслідувань щодо осіб, які виїхали з України і ведуть розкішний спосіб життя.

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новини Польщі Михайло Ткач новини Білорусі блокування кордону поляками
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