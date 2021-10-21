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В України є план, як забезпечити себе газом: у Нафтогазі назвали вигідний для Києва сценарій

21 жовтня 2021, 15:22

Ціна на газ для бюджетних установ України сьогодні в 2-3 рази нижче ринкової вартості палива, сказав Юрій Вітренко.

газ
Україна зможе забезпечити себе газом, якщо вироблятиме біогаз і організує грамотне споживання палива - Вітренко / УНІАН

Україна здатна забезпечити свої потреби в природному газі на тривалий період за допомогою власного видобутку палива. Дефіцит в 10 мільярдів кубічних метрів газу можна компенсувати за допомогою виробництва біогазу і підвищення рівня енергетичної ефективності. Вирішується проблема в термін від 3 до 5 років. Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

"Якщо додати до видобутку природного газу виробництво біогазу та підвищення рівня енергоефективності. У перспективі на це піде від трьох до п'яти років", - розповів він у інтерв'ю DW.

За словами керівника Нафтогазу, наразі Україна має дефіцит природного газу обсягом в 10 мільярдів кубометрів. Якщо налагодити грамотне споживання газу і збільшити його власний видобуток на 3-5 мільярди кубічних метрів, то різницю, якої не вистачає, можна буде покрити за рахунок виробництва біогазу.

Причому, як вважає менеджер, Київ за певних умов й зовсім міг би стати експортером газу.

"Якби Україна споживала газу на душу населення стільки, скільки споживають у Європі, ми б газ взагалі не імпортували, а експортували", - зазначив Вітренко.

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У відповідь на питання про можливе підвищення ціни на газ для установ бюджетної сфери, він сказав про те, що вартість палива в Україні наразі в 2-3 рази нижче ціни, продиктованої ринком.читайте також"Фейковий" меморандум: чому тарифи на опалення та гарячу воду все одно злетять

"Ціна на газ в 2-3 рази менше поточної ринкової ціни. Крім того, ринкова ціна збільшилася майже в десять разів за рік. Якщо минулого літа ціни були менше ніж 100 доларів, то наразі - 1200 доларів. Ціна 16,8 відповідає ринковим умовам і набагато нижче, ніж поточна місячна ціна через укладення контракту не на місяць, а до кінця наступного року", - підкреслив Юрій Вітренко.

Тарифи на газ в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 14 вересня сказав, що держава видобуває близько 13 мільярдів кубометрів газу на рік. Це дозволяє утримати ціну на газ в Україні на рівні 7,96 гривень за кубічний метр палива в цьому опалювальному сезоні. Однак у 2022 році тарифи будуть переглянуті.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов запевняв, що немає жодних підстав для підвищення цін на газ для населення в Україні. За його словами, за формування тарифів відповідальна місцева влада. Суми в платіжках не повинні відрізнятися від показників, зафіксованих в річних тарифах.

Президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що уряд, Нафтогаз та органи місцевого самоврядування підписали меморандум, згідно з яким тарифи на тепло і гарячу воду в Україні для побутових споживачів до кінця поточного опалювального сезону не підвищуватимуться.

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газ Нафтогаз Юрій Вітренко новини України
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