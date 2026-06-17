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Платіжки зростуть у рази: у Рівному можуть змінити тариф на воду

Інна Ковенько
17 червня 2026, 18:38
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Головна причина - чинні тарифи не змінювалися з початку 2022 року, через що підприємство щомісяця зазнає мільйонних збитків.
Платіжки зростуть у рази: у Рівному можуть змінити тариф на воду
Підвищення тарифів на воду у Рівному / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • У Рівному готують підвищення тарифів на воду з липня
  • Рішення має пройти комісії та сесію облради 26 червня
  • Загальний тариф на воду може зрости вдвічі

Жителі Рівного вже з липня можуть отримати суттєво більші рахунки за водопостачання.

Рівнеоблводоканал подав до Рівненської обласної ради проєкт рішення щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомляють в Рівненській облраді.

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Зазначається, що спершу документ мають розглянути профільні депутатські комісії, після чого його винесуть на сесію обласної ради, яка запланована на 26 червня.

Як пояснив виконувач обов’язків директора РОВКП ВКГ "РівнеоблводоканалҐ" Андрій Грухаль, востаннє тарифи для населення переглядали на початку 2022 року. Відтоді підприємство змушене працювати зі збитками. Лише за перший квартал 2026 року фінансові втрати становили 23 мільйони гривень.

За словами керівника підприємства, чинні тарифи вже давно не відповідають фактичним витратам. Зокрема, у тарифі для населення закладена вартість електроенергії на рівні 3,70 гривні за кіловат-годину, тоді як фактична ціна, яку сплачувало підприємство в січні цього року, становила 13,5 гривні. Також суттєво зросли витрати на пальне та інші складові собівартості.

Як зміняться тарифи на воду

У разі затвердження рішення тариф на централізоване водопостачання для населення пропонують встановити на рівні:

  • Водопостачання: 33,66 грн за кубометр замість чинних 13,90 грн (зростання у 2,4 раза).
  • Водовідведення (каналізація): 23,38 грн за кубометр замість 13,26 грн (зростання у 1,7 раза).
  • Для бізнесу (суб’єктів господарювання): тариф на очищення стоків — 14,24 грн за кубометр (без ПДВ).

У Рівнеоблводоканалі наголошують, що підвищення тарифів дозволить підприємству працювати без поточних збитків, однак не покриє вже накопичену заборгованість за попередні роки.

У разі підтримки проєкту рішення депутатами на сесії обласної ради нові тарифи набудуть чинності після офіційного оприлюднення та можуть почати діяти вже у липні.

Тарифи на воду в Україні - останні новини за темою

Верховна Рада ухвалила закон, який передає місцевим громадам право встановлювати тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус заявив, що розмір тарифів відтепер залежатиме від рішень міст і місцевих бюджетів. Закон набуде чинності через два місяці після підписання президентом.

У Тернополі комунальне підприємство вже переглядає тарифи через значне зростання витрат, зокрема на електроенергію. Заступниця директора "Тернопільводоканалу" Ірина Вегера розповіла про заплановане зростання з нинішніх 36 гривень 70 копійок до близько 98,5 гривень за кубометр, остаточне рішення має прийняти місцева міськрада.

Як раніше повідомляв Главред, особливості тарифів на воду пояснюються різницею у технологіях видобутку та очищення води в різних регіонах, зокрема використанням підземних джерел і необхідністю додаткових витрат електроенергії для насосу. Також впливають рівень споживання та інвестиційна складова, що призводить до значних відмінностей у вартості водопостачання в українських містах.

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Про джерело: КП "Рівнеоблводоканал"

КП "Рівнеоблводоканал" (повна назва - РОВКП ВКГ) - це головне комунальне підприємство, яке забезпечує централізоване водопостачання та водовідведення для міста Рівне та прилеглих населених пунктів

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