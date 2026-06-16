Тарифи не змінювали майже 5 років: у Житомирі готують підвищення цін на воду

Чинний тариф для населення не змінювався з січня 2022 року - майже п’ять років.

https://glavred.net/regions/tarify-ne-menyalis-5-let-v-zhitomire-gotovyatsya-k-povysheniyu-cen-na-vodu-10773338.html Посилання скопійоване

У Житомирі можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з новини:

Тарифи на воду в Житомирі готують до перегляду

Мерія проводить аудит розрахунків водоканалу

У Житомирі найближчим часом можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. КП "Житомирводоканал" уже розпочало активну інформаційну кампанію, пояснюючи містянам неминучість такого кроку, а у міській раді офіційно підтвердили, що процес підготовки нових розрахунків уже запущено.

відео дня

Варто зазначити, що чинний тариф для населення залишається незмінним із січня 2022 року - тобто майже п'ять років. Про це пише Житомир.info.

Чому вода має подорожчати: аргументи водоканалу

11 червня 2026 року на офіційних ресурсах КП "Житомирводоканал" з'явилося розлоге роз'яснення для споживачів. Головна теза підприємства - утримувати низькі ціни в умовах загального здорожчання ресурсів більше немає можливості.

Представники водоканалу наголошують, що містяни платять не за саму воду, а за складний та безперервний процес її очищення та транспортування.

"Коли ми відкриваємо кран, здається, що вода просто надходить до оселі трубами. Насправді за цим стоїть складна інженерна система, яка працює безперервно - 24 години на добу, 7 днів на тиждень. [...] Для того, щоб ця система функціонувала безперебійно, підприємство щодня споживає значні обсяги електроенергії, закуповує реагенти для підготовки питної води, паливно-мастильні матеріали, труби, запірну арматуру, насоси, запчастини... За останні роки вартість цих ресурсів суттєво зросла", - підкреслюють у комунальному підприємстві.

Комунальники застерігають: якщо зафіксувати збиткові тарифи і надалі, це призведе до деградації міської інфраструктури. Тож перехід на економічно обґрунтовані ціни - це питання не прибутку, а банального виживання та безпеки системи життєзабезпечення міста.

Що кажуть у міській раді

Влада міста підтверджує наміри переглянути вартість послуг, оскільки повноваження щодо затвердження тарифів Нацкомісія (НКРЕКП) передала на місцевий рівень. Проте заспокоює, що "завтра" нові цифри у платіжках не з'являться.

Заступник мера Житомира Сергій Кондратюк у коментарі журналістам пояснив процедуру:

Водоканал готує та обґрунтовує точні розрахунки (процес триває зараз). Документи передають на ретельну перевірку в управління комунального господарства. Міська рада ухвалює остаточне рішення.

Точна дата підвищення та нова вартість кубометра води наразі не оголошуються, оскільки профільні служби лише розпочали аудит майбутнього тарифу.

Підвищення комунальних тарифів у Житомирі - останні новини

ТОВ "Юкрейніан Вейст Менеджмент" заявило про намір переглянути тариф на відновлення змішаних побутових відходів у Житомирі після оновлених розрахунків, оприлюднених на сайті міськради. Новий економічно обґрунтований показник становить 181,38 грн за кубометр або 1 492,34 грн за тонну з ПДВ.

Підприємство пояснює, що коригування стало необхідним через різке зростання витрат, передусім на електроенергію, пальне, видалення відходів та транспортні послуги. За даними компанії, ці фактори суттєво вплинули на собівартість послуги й не залежать від її діяльності, що підтверджує потребу перегляду тарифу.

У Житомирській міськраді наголошують, що оприлюднені цифри не означають автоматичного підвищення: розрахунки ще проходитимуть експертизу. Якщо зміни затвердять, плата для мешканців зросте приблизно на 51%, що для багатоповерхівок становитиме 35,52 грн на особу, а для приватного сектору - 39,30 грн. Х

Цікаве по темі:

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред