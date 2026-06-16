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Тарифи не змінювали майже 5 років: у Житомирі готують підвищення цін на воду

Дар'я Пшеничник
16 червня 2026, 18:48
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Чинний тариф для населення не змінювався з січня 2022 року - майже п’ять років.
вода, тариф
У Житомирі можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з новини:

  • Тарифи на воду в Житомирі готують до перегляду
  • Мерія проводить аудит розрахунків водоканалу

У Житомирі найближчим часом можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. КП "Житомирводоканал" уже розпочало активну інформаційну кампанію, пояснюючи містянам неминучість такого кроку, а у міській раді офіційно підтвердили, що процес підготовки нових розрахунків уже запущено.

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Варто зазначити, що чинний тариф для населення залишається незмінним із січня 2022 року - тобто майже п'ять років. Про це пише Житомир.info.

Чому вода має подорожчати: аргументи водоканалу

11 червня 2026 року на офіційних ресурсах КП "Житомирводоканал" з'явилося розлоге роз'яснення для споживачів. Головна теза підприємства - утримувати низькі ціни в умовах загального здорожчання ресурсів більше немає можливості.

Представники водоканалу наголошують, що містяни платять не за саму воду, а за складний та безперервний процес її очищення та транспортування.

"Коли ми відкриваємо кран, здається, що вода просто надходить до оселі трубами. Насправді за цим стоїть складна інженерна система, яка працює безперервно - 24 години на добу, 7 днів на тиждень. [...] Для того, щоб ця система функціонувала безперебійно, підприємство щодня споживає значні обсяги електроенергії, закуповує реагенти для підготовки питної води, паливно-мастильні матеріали, труби, запірну арматуру, насоси, запчастини... За останні роки вартість цих ресурсів суттєво зросла", - підкреслюють у комунальному підприємстві.

Комунальники застерігають: якщо зафіксувати збиткові тарифи і надалі, це призведе до деградації міської інфраструктури. Тож перехід на економічно обґрунтовані ціни - це питання не прибутку, а банального виживання та безпеки системи життєзабезпечення міста.

Що кажуть у міській раді

Влада міста підтверджує наміри переглянути вартість послуг, оскільки повноваження щодо затвердження тарифів Нацкомісія (НКРЕКП) передала на місцевий рівень. Проте заспокоює, що "завтра" нові цифри у платіжках не з'являться.

Заступник мера Житомира Сергій Кондратюк у коментарі журналістам пояснив процедуру:

  1. Водоканал готує та обґрунтовує точні розрахунки (процес триває зараз).
  2. Документи передають на ретельну перевірку в управління комунального господарства.
  3. Міська рада ухвалює остаточне рішення.

Точна дата підвищення та нова вартість кубометра води наразі не оголошуються, оскільки профільні служби лише розпочали аудит майбутнього тарифу.

Підвищення комунальних тарифів у Житомирі - останні новини

ТОВ "Юкрейніан Вейст Менеджмент" заявило про намір переглянути тариф на відновлення змішаних побутових відходів у Житомирі після оновлених розрахунків, оприлюднених на сайті міськради. Новий економічно обґрунтований показник становить 181,38 грн за кубометр або 1 492,34 грн за тонну з ПДВ.

Підприємство пояснює, що коригування стало необхідним через різке зростання витрат, передусім на електроенергію, пальне, видалення відходів та транспортні послуги. За даними компанії, ці фактори суттєво вплинули на собівартість послуги й не залежать від її діяльності, що підтверджує потребу перегляду тарифу.

У Житомирській міськраді наголошують, що оприлюднені цифри не означають автоматичного підвищення: розрахунки ще проходитимуть експертизу. Якщо зміни затвердять, плата для мешканців зросте приблизно на 51%, що для багатоповерхівок становитиме 35,52 грн на особу, а для приватного сектору - 39,30 грн. Х

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Про джерело: Zhitomir.info

Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

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