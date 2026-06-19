У Тернополі можуть знизити новий тариф на воду: коли він почне діяти

Підвищення тарифу пов’язане із подорожчанням електроенергії, пального та реагентів для очищення води.

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Нові тарифи на воду в Тернополі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Тариф на воду в Тернополі можуть підняти до 87,34 грн

Причина перегляду — зростання витрат підприємства

Новий тариф можуть запровадити вже з 1 липня

У Тернополі планують суттєво підвищити вартість водопостачання та водовідведення. Попередньо тариф планували встановити на рівні 98,59 гривні за один кубічний метр. Однак наразі робоча група, створена за ініціативи міськради, шукає шляхи для зменшення фінансового навантаження на споживачів. Про це повідомили в КП "Тернопільводоканал".

Зазначається, що фахівці розглядають можливість скоригувати та знизити тариф до 87,34 гривні за кубометр.

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"Найближчим часом буде готовий висновок аудиторів щодо правильності розрахунку цього тарифу. Очікується, що новий тариф почне діяти з 1 липня", - йдеться у повідомленні.

Начальник планово-економічного відділу КП "Тернопільводоканал" Володимир Водовіз заявив, що необхідність коригування цін на воду та водовідведення пов’язана із суттєвим здорожчанням усіх складових тарифу, зокрема електроенергії, пального та реагентів для очищення води.

Водночас директор КП "Тернопільводоканал" Володимир Кузьма наголосив, що для населення, яке споживає близько 70% послуг підприємства, досі діє економічно необґрунтований тариф, затверджений ще до початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, на сьогодні чинні розцінки покривають менше 70% від фактичної вартості водопостачання та водовідведення.

Тарифи на комуналку в Україні будуть зростати щороку

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв, що комунальні тарифи в Україні продовжують зростати навіть в умовах війни.

За його словами, зокрема, Міністерство економіки розглядає можливість щорічного збільшення тарифів на електроенергію на 25% у 2026–2028 роках.

Він додав, що до 1 жовтня підвищення тарифів на електроенергію не очікується через дію продовжених антимонопольних обмежень, однак після цього терміну ситуація може змінитися.

Як зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Тарифи на воду - останні новини

Як повідомляв Главред, жителі Рівного вже з липня можуть отримати суттєво більші рахунки за водопостачання. У разі затвердження рішення, тариф на централізоване водопостачання для населення пропонують встановити на рівні 33,66 грн за кубометр замість чинних 13,90 грн.

У Житомирі найближчим часом також можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Точна дата підвищення та нова вартість кубометра води наразі не оголошуються, оскільки профільні служби лише розпочали аудит майбутнього тарифу.

У Черкасах із 1 липня 2026 року для населення тариф на водопостачання становитиме 23,81 грн за 1 куб. м, а на водовідведення — 23,45 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

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Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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