30 грн не межа: киян попередили про нове підвищення цін на проїзд у метро

У Києві не виключено чергове підвищення вартості проїзду в метро, попередили у Київраді.

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Проїзд у метро може знову подорожчати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У Києві не виключено чергового підвищення тарифів на проїзд у метро

Після 30 гривень за квиток проїзд може ще раз подорожчати

У Києві, після подорожчання цін на громадський транспорт, не виключено нового зростання тарифів на проїзд у метро.

Про це "Новини.LIVE" заявив депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко, коментуючи рішення про залучення кредиту на 150 млн євро для закупівлі 50 нових вагонів метро.

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За його словами, у майбутньому це може призвести до нового підвищення вартості проїзду в метрополітені.

За словами Вітренко, після передачі вагонів на баланс київського метрополітену витрати на їх амортизацію можуть бути закладені в тариф.

"Я на 100% впевнений, що наступним кроком після 30 гривень буде включення цієї модернізації до тарифу на київський метрополітен, і проїзд може ще подорожчати, особливо в метро", — заявив депутат.

Вітренко також висловив занепокоєння щодо можливості монополізації ринку виробництва вагонів. Він вважає, що якщо закупівлі здійснюватимуться лише в одного виробника, це призведе до зростання вартості як самих вагонів, так і їхнього подальшого обслуговування.

У Києві підвищують вартість проїзду: що відомо

У Києві підвищують ціни на разову поїздку в громадському транспорті до 30 гривень. У КМДА зазначають, що йдеться про попередньо розрахований рівень тарифу, який наближений до економічно обґрунтованих витрат.

За розрахунками міського департаменту транспорту, вже у 2026 році реальна собівартість однієї поїздки може становити близько 64,60 грн у метрополітені та приблизно 44,14 грн у наземному транспорті. При цьому в розрахунках враховувалися фактичні витрати транспортних підприємств за 2025 рік, включаючи фонд оплати праці, вартість енергоресурсів та вплив інфляції.

У разі затвердження нових тарифів вони почнуть діяти з 15 липня. При цьому раніше придбані проїзні квитки зберігатимуть свою чинність до 14 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що в Києві різко підвищать тарифи на проїзд. Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Як повідомляв "Главред", вартість проїзду в приміських електричках Києва та області також зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Остаточна ціна становить від 19,2 до 22 грн.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко доручив проаналізувати можливість підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті. Він наголосив, що наразі вартість проїзду в Києві є найнижчою в Україні.

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