Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

30 грн не межа: киян попередили про нове підвищення цін на проїзд у метро

Олексій Тесля
19 червня 2026, 01:10
google news Підпишіться
на нас в Google
У Києві не виключено чергове підвищення вартості проїзду в метро, попередили у Київраді.
метро
Проїзд у метро може знову подорожчати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • У Києві не виключено чергового підвищення тарифів на проїзд у метро
  • Після 30 гривень за квиток проїзд може ще раз подорожчати

У Києві, після подорожчання цін на громадський транспорт, не виключено нового зростання тарифів на проїзд у метро.

Про це "Новини.LIVE" заявив депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко, коментуючи рішення про залучення кредиту на 150 млн євро для закупівлі 50 нових вагонів метро.

відео дня

За його словами, у майбутньому це може призвести до нового підвищення вартості проїзду в метрополітені.

За словами Вітренко, після передачі вагонів на баланс київського метрополітену витрати на їх амортизацію можуть бути закладені в тариф.

"Я на 100% впевнений, що наступним кроком після 30 гривень буде включення цієї модернізації до тарифу на київський метрополітен, і проїзд може ще подорожчати, особливо в метро", — заявив депутат.

Вітренко також висловив занепокоєння щодо можливості монополізації ринку виробництва вагонів. Він вважає, що якщо закупівлі здійснюватимуться лише в одного виробника, це призведе до зростання вартості як самих вагонів, так і їхнього подальшого обслуговування.

У Києві підвищують вартість проїзду: що відомо

У Києві підвищують ціни на разову поїздку в громадському транспорті до 30 гривень. У КМДА зазначають, що йдеться про попередньо розрахований рівень тарифу, який наближений до економічно обґрунтованих витрат.

За розрахунками міського департаменту транспорту, вже у 2026 році реальна собівартість однієї поїздки може становити близько 64,60 грн у метрополітені та приблизно 44,14 грн у наземному транспорті. При цьому в розрахунках враховувалися фактичні витрати транспортних підприємств за 2025 рік, включаючи фонд оплати праці, вартість енергоресурсів та вплив інфляції.

У разі затвердження нових тарифів вони почнуть діяти з 15 липня. При цьому раніше придбані проїзні квитки зберігатимуть свою чинність до 14 вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що в Києві різко підвищать тарифи на проїзд. Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

Як повідомляв "Главред", вартість проїзду в приміських електричках Києва та області також зросла через додаткове нарахування комісійного збору залежно від способу купівлі квитка. Остаточна ціна становить від 19,2 до 22 грн.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко доручив проаналізувати можливість підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті. Він наголосив, що наразі вартість проїзду в Києві є найнижчою в Україні.

Інші новини:

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва вартість проїзду
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"ТУшки" піднялися в повітря: Росія готує удар по Україні, що відомо

"ТУшки" піднялися в повітря: Росія готує удар по Україні, що відомо

22:53Війна
Союзники готують масштабне посилення України: що ухвалили на "Рамштайні"

Союзники готують масштабне посилення України: що ухвалили на "Рамштайні"

22:00Війна
"Повинні сидіти в тюрмі": в Міноборони розкрили деталі реформи ТЦК, що змінять

"Повинні сидіти в тюрмі": в Міноборони розкрили деталі реформи ТЦК, що змінять

21:12Війна
Реклама

Популярне

Більше
Росіяни роками брехали про Київську Русь: один факт розбиває міф вщент

Росіяни роками брехали про Київську Русь: один факт розбиває міф вщент

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки з тортом за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки з тортом за 19 с

Китайський гороскоп на завтра, 19 червня: Півням — агресія, Мавпам — пікантність

Китайський гороскоп на завтра, 19 червня: Півням — агресія, Мавпам — пікантність

Вперше в такому образі: Пугачова та Орбакайте взяли участь у приголомшливій фотосесії

Вперше в такому образі: Пугачова та Орбакайте взяли участь у приголомшливій фотосесії

Летіли дрони та балістика: РФ вночі атакувала Україну - де гриміли вибухи

Летіли дрони та балістика: РФ вночі атакувала Україну - де гриміли вибухи

Останні новини

03:00

У житті почнеться смуга щастя: яким знакам зодіаку несподівано поталанить

02:30

Білі кухні виходять з тренду: які кольори активно набирають популярності

01:10

30 грн не межа: киян попередили про нове підвищення цін на проїзд у метро

18 червня, четвер
23:59

У Лукашенка будуть проблеми: в ОП нагадали про цілі для ударів у Білорусі

23:06

НБУ випустить нову срібну монету до ювілею Незалежності: що про неї відомо

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
23:00

"Липень стане вирішальним": Кремль постав перед важким вибором через удари ЗСУ

22:59

Ситуація на користь ЗСУ: у Пентагоні розкрили деталі поліпшення становища на фронті

22:53

"ТУшки" піднялися в повітря: Росія готує удар по Україні, що відомо

22:52

Путін дав наказ посадити давнього друга: Денисенко пояснив, що відбуваєтьсяПогляд

Реклама
22:24

Чому стрес спричиняє випадіння волосся: як цьому запобігти

22:13

Засмічення зникне за лічені хвилини: простий спосіб прочистити труби без сантехнікаВідео

22:01

Помилки городників у літній період: які дії знищують урожай овочів

22:00

Союзники готують масштабне посилення України: що ухвалили на "Рамштайні"

21:51

"Він повернувся": Джолі зробила заяву про розлучення з Піттом

21:15

Після потужних ударів НПЗ під Москвою втратив усі потужності переробки — Reuters

21:12

"Повинні сидіти в тюрмі": в Міноборони розкрили деталі реформи ТЦК, що змінять

21:04

Квіти у вазонах цвістимуть до осені: садівник розкрив дієве підживленняВідео

20:39

"Змінить все у цій війні": Федоров зробив гучну заяву про українську балістику

20:27

Не всі клепки на місці: яка реміснича помилка породила відомий вислів

20:21

Чому німці ніколи не ополіскують посуд після миття: відповідь здивує багатьох

Реклама
20:08

Що може змусити Путіна припинити війну: у Зеленського назвали єдиний сценарій

19:58

"Краще, щоб гинули українські солдати": Моравецький зробив скандальну заяву

19:17

Підживлення овочів у червні: чим полити моркву та буряк для росту

19:12

Старовинне українське слово "ланіти": що воно насправді означає

19:12

Один нюанс визначив долю України та Росії: про що мовчали радянські підручникиВідео

18:57

Сім'я придбала ціле село за ціну пари будинків і тепер заробляє

18:48

Повітряні атаки та диверсії: розкрито сценарій агресії РФ проти НАТО

18:34

"Трамп погодився": Зеленський розкрив нові деталі переговорів для завершення війни

18:32

Природний стиль: які чотири місяці народження мають бездоганний смак

18:25

"Лякають мешканців": у Львові вимагають закрити клініку для наркозалежних

18:25

Хліб не зачерствіє тижнями: достатньо покласти поруч один кухонний предметВідео

17:57

В Черкасах прийняли нове рішення щодо вартості проїзду – скільки доведеться платити

17:57

Секрет пишного цвітіння троянд: чим обов'язково підживити кущі в червні

17:52

Не для краси: навіщо наші бабусі обов'язково вирощували матіолу біля хати

17:39

Юридична спільнота заявляє про масові порушення під час виборів до Ради громадського контролю НАБУ

17:37

"Гарний чортяка": Галкін покрасувався у свої 50 і змусив зірок обімліти

17:28

Форма подушечок лап розкриває характер кота - на що слід звернути увагуВідео

17:22

Заробила на танцях: Гвоздева стала власницею елітного авто

17:16

Правнук Леоніда Брежнєва потрапив у полон до ЗСУ - росЗМІ

17:13

Як називати Івана українською: мовознавець відкрив маловідомі форми імені

Реклама
17:12

Продукти втрачають смак: що потрібно терміново прибрати з холодильника

17:06

Секретна "колюча" сторона тертки: для чого вона потрібна насправді

17:02

У Кремлі заговорили про завершення війни: перед яким вибором постав Путін

17:00

adidas та Satisfy оголошують про багатосезонне партнерство новини компанії

16:52

РФ збільшить інтенсивність ударів по одному місту: в ГУР попередили про загрозу

16:45

Млинці і блинчики: яка між ними різниця та чому ми завжди плутаємо

16:36

"Пішла у засвіти": Павло Зібров поділився особистим горем

16:33

Служив королю, султану і царю, але зрадив усіх - якого князя боялися три імперіїВідео

16:21

"Вся Москва горить": столицю РФ накрили нафтові дощі та дим, всі наслідки ударуФотоВідео

15:58

Як зварити яйця, щоб шкаралупа злітала сама: проста хитрість шеф-кухарів

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти