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Менше, ніж 200 гривень: ТОП-3 найвигідніші мобільні тарифи для пенсіонерів

Даяна Швець
20 лютого 2025, 12:03
164
Українські пенсіонери можуть економити на мобільному зв’язку.
пенсионер, киевстар, водафон
Які вигідні тарифи є для літніх людей / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Як скоротити витрати на мобільний зв’язок у старшому віці
  • Які вигідні плани пропонують Київстар, Vodafone та Lifecell

З кожним роком мобільний зв’язок в Україні дорожчає, і для пенсіонерів це стає серйозною фінансовою проблемою - додаткові витрати на мобільний зв’язок можуть стати непідйомними, розповідає Главред з посиланням на Телеграф.

Стандартні тарифи мобільних операторів стартують від 200–300 грн на місяць, що для пенсіонерів є значною сумою. Деякі змушені відмовлятися від мобільного інтернету або шукати вигідніші варіанти, щоб зменшити витрати.

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На щастя, деякі оператори пропонують спеціальні тарифи для людей похилого віку.

Спеціальні пропозиції від мобільних операторів:

  • Київстар має тарифний план LOVE UA Комфорт для людей від 60 років і осіб з інвалідністю I–III груп. За 140 грн/місяць абоненти отримують безлімітні дзвінки всередині мережі, 60 SMS і 6 ГБ мобільного інтернету. Для підключення потрібно відвідати магазин Київстар з паспортом або ID-карткою та ідентифікаційним кодом. Людям з інвалідністю необхідно мати відповідне посвідчення або довідку МСЕК.
  • Vodafone не пропонує спеціальних тарифів для пенсіонерів, але найдешевший пакет Turbo з акційною ціною коштує 100 грн/місяць. В нього входять безлімітні розмови всередині мережі та інші вигідні умови. Також діє акція для тих, хто переносить номер з іншої мережі.
  • Lifecell має вигідний тариф "Потужний" за 150 грн/місяць, але він доступний лише для абонентів, які переносять номер. До нього входять безлімітний інтернет і дзвінки всередині мережі.

Таким чином, хоча тарифи на мобільний зв’язок зростають, пенсіонери можуть скористатися спеціальними пропозиціями від операторів, щоб знизити витрати. Головне – уважно вивчити умови кожного тарифного плану та обрати найбільш вигідний варіант.

Мобільний зв'язок в Україні подорожчав - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни тарифів lifecell в лютому значно зросли. Компанія була вимушена переглянути умови деяких пропозицій для абонентів.

На початку грудня українцям також повідомили, що підвищує тарифи і Київстар. Натомість мобільний оператор готовий надати абонентам більше послуг і бонусів.

Окрім цього, з 18 березня мобільний оператор Vodafone закриває тариф Vodafone SuperNet Pro 2019, через що абонентів переведуть на Vodafone SuperNet Pro, який коштуватиме дорожче.

Більше новин про тарифи:

Що відомо про Київстар?

ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні.

12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

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