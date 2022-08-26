Тарифи на комуналку: в РНБО розповіли, чи варто чекати зльоту цін на опалення

В РНБО розповіли, чи варто чекати зльоту цін на опалення / колаж УНІАН

В Україні тарифи не підвищуватимуть протягом півроку після закінчення воєнного стану. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Крім того, як і раніше мораторій на підвищення цін поширюється також і на абонплату на газ.

В РНБО особливо відзначили - мовляв, в Україні недобросовісні особи як і раніше поширюють неправдиву інформацію про те, що опалення в країні восени подорожчає вдвічі.

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При цьому президент Володимир Зеленський вже підписав закон, який ввів мораторій на подорожчання комунальних послуг.

"Законом введено мораторій протягом дії воєнного стану в Україні і шість місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, і забороняється підвищення тарифів для населення", – роз'яснюють в Центрі.

Крім заборони на підвищення тарифів за послуги на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, мораторій діє також на послуги з розподілу природного газу.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь-який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії і 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

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