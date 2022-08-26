УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Тарифи на комуналку: в РНБО розповіли, чи варто чекати зльоту цін на опалення

26 серпня 2022, 19:55

В Україні тарифи не підвищуватимуть протягом півроку після закінчення воєнного стану. Мораторій на підвищення цін поширюється і на абонплату на газ.

Тариф
В РНБО розповіли, чи варто чекати зльоту цін на опалення / колаж УНІАН

В Україні тарифи не підвищуватимуть протягом півроку після закінчення воєнного стану. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Крім того, як і раніше мораторій на підвищення цін поширюється також і на абонплату на газ.

В РНБО особливо відзначили - мовляв, в Україні недобросовісні особи як і раніше поширюють неправдиву інформацію про те, що опалення в країні восени подорожчає вдвічі.

Видео дня

При цьому президент Володимир Зеленський вже підписав закон, який ввів мораторій на подорожчання комунальних послуг.

"Законом введено мораторій протягом дії воєнного стану в Україні і шість місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, і забороняється підвищення тарифів для населення", – роз'яснюють в Центрі.

Крім заборони на підвищення тарифів за послуги на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, мораторій діє також на послуги з розподілу природного газу.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь-який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії і 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

Інші новини:

комунальні тарифи ЖКГ-тарифи новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:17

Свідок з "Матриці": Кіану Рівз зробив добру справу для молодят

21:15

У Зеленського розповіли, як переговори з Росією стануть "смертним вироком" для УкраїниВідео

21:10

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук показала розминку в чарівних міні-шортах

21:02

Росія могла розмістити в Криму ядерну зброю, є такі ознаки - Центр оборонних стратегійВідео

20:56

Чому Кіркоров покинув Росію і відправився в США: близька подруга здала артистаВідео

Реклама
20:46

"Давно забрав би Київ": Кадиров закотив істерику у відповідь на підозру СБУ

20:42

Росіяни і Антонівський міст: миші плакали, але продовжували гризти кактусПогляд

20:42

Резидентські проксі: зручність і надійність у Мережі новости компании

20:34

Складний період для багатьох: астролог розповіла, що принесе українцям молодик

20:33

На зло колишньому: Наталія Валевська засвітила пишні груди в декольте до пупка

20:13

Ґвалтують та погрожують кинути до реактора: окупанти облаштували катівні в бункерах на ЗАЕСВідео

19:55

Тарифи на комуналку: в РНБО розповіли, чи варто чекати зльоту цін на опалення

19:48

Більше 20 HIMARS, M270 та MARS знищили вже як мінімум 50 військових складів військ РФ - МіноборониВідео

19:28

Осінь нагряне швидко: синоптик назвала дату відчутного похолодання в УкраїніВідео

19:18

В ЄС б'ють на сполох: ситуація на ЗАЕС залишається вкрай тривожною - БоррельВідео

19:05

Втік до Чехії: депутата Юрія Бойка помітили на прогулянці в Карлових ВарахВідео

19:03

Гороскоп на завтра, 27 серпня 2022: Овнам - борги, Терезам - серйозна розмова, Скорпіонам - знаки доліВідео

18:50

День цивільної авіації України 2022 - листівки, картинки та привітання в прозі і віршах

18:37

У моду на осінь 2022 входить дивовижна зачіска, яку можна зробити за 1 хвилинуФото

18:30

Росія вже отримала від Ірану сотник безпілотників - АРВідео

Реклама
18:19

Пацани і базіки: Лукашенко в гніві накинувся на Шольца і МакронаВідео

18:13

Соловйов на росТБ закотив істерику і порівняв Шольца з диктатором Гітлером

17:55

Ситуація може різко погіршитися: обов'язкову евакуацію можуть запровадити ще в 3 регіонах УкраїниВідео

17:47

Марія Бурмака розкритикувала Папу Римського за заяву про "невинну жертву" Дугіну

17:37

У Варшаві діти душевно заспівали "Ой у лузі червона калина" перед Хливнюком і зворушили музиканта

17:27

Серйозні втрати і неприємності: названо 2 найнебезпечніші дні вересня 2022Відео

17:26

Вороги готують нові провокації на ЗАЕС: завезли до Мелітополя хімічні лабораторії - мер

17:18

Прикмети на 27 серпня: які 5 речей не можна робити, щоб не потрапити в неприємностіВідео

17:13

ЗСУ завдали удару по Дар'ївському мосту на Херсонщині: логістику військ РФ на естакаді зупиненоВідео

17:06

Нищівні помилки, великі втрати і "секретна" допомога: гороскоп для України на 2023 рікВідео

17:00

Гниє коріння і жовтіє листя: причини загибелі орхідеї та як врятувати екзотичну квітку

16:40

"Поклоняється вершнику апокаліпсису": медіум Макс Гордєєв розповів чому на Путіна не діють прокляттяВідео

16:38

Пошкоджені купюри: в НБУ розповіли, як розпізнати і не попастися на шахрайство окупантів

16:14

Раніше був поліцейським: у Бердянську підірвали заступника начальника "ДАІ"Відео

16:11

Ремонт неминучий: чому важливо класти телефон екраном вниз

15:55

Божевільний путініст Міхалков назвав українську мову катастрофою для Росії

15:22

"Брат Тодоренко - проти Росії, а батьки підтримують її": співак і боєць ЗСУ Серга розкрив таємницю

15:09

У Бахмуті ліквідували найманця ПВК "Вагнер" з Карелії: за гратами залишалося сидіти ще 8 роківВідео

15:03

Росія побоюється ударів армії України та виводить свою авіацію з Криму – Business InsiderВідео

14:39

"Поїду з тобою, щоб врятувати": українка вирушила на фронт за чоловіком, покинувши успішний бізнес

Реклама
14:23

Помер зірка серіалу Беверлі-Хіллз, 90210

14:18

Секрет найсмачнішої яєчні в світі: 3 помилки, які робить кожен - рецептВідео

14:09

Ні за які гроші: компанія Baykar не буде продавати Росії "Байрактари"Відео

13:53

Путін як ніколи далекий від "повернення України в лоно Росії" і готується до затяжної війни - NYTВідео

13:50

Накрив дружину своїм тілом при розстрілі: на окупованій Херсонщині знайшли мертвим подружжя фермерівВідео

13:37

"Розминайте язики": Полякова без ліфчика кинула виклик Астаф'євій

13:20

"Їх нічого не врятує": Лукашенко погрожує Заходу білоруськими літаками з ядерною зброєюВідео

13:14

Кому не можна носити срібло: 5 знаків зодіаку, у яких прикраси викличуть агресію та принесуть бідуВідео

13:04

Путін визнав реальні втрати армії РФ в Україні: експерт назвав цифру

12:56

"Триватиме 2-3 місяці до зими": Арестович заявив про початок четвертого етапу війни в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти