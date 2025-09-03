Світло в Україні дорожчатиме щороку до 2028-го - на скільки підвищуватимуть тариф

Мінекономіки прогнозує зростання тарифів на електроенергію для населення у 2026–2028 роках.

В Україні зростатимуть тарифи на світло до 2028 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Мінекономіки прогнозує зростання тарифів на електроенергію для населення

Світло дорожчатиме впродовж 2026–2028 років

Щорічне підвищення становитиме в середньому 15%

З 2026 по 2028 роки тарифи на електроенергію для побутових споживачів зростатимуть. У середньому вартість світла щорічно підвищуватиметься на 15%. Про це Економічна правда з посиланням на з посиланням на прогноз Мінекономіки.

У листі Мінекономіки №3011-02/30287-03, де прописані уточнені сценарні умови розвитку української економіки на 2026–2028 роки. Зміст документа був оприлюднений під час засідання уряду 3 вересня.

Міністерство фінансів розкрило його у своєму висновку до проєкту рішення, що стосується діяльності державного підприємства "Гарантований покупець". Копія висновку опинилася у розпорядженні "Економічної правди".

Зараз українські споживачі оплачують електроенергію за фіксованими тарифами. З 1 червня 2024 року базова вартість 1 кВт-години для населення становить 4,32 грн. Для тих, хто підключив нічний тариф, ціна є удвічі нижчою – 2,16 грн за кВт-годин.

Однак, за прогнозом Мінекономіки, ціни на електроенергію для побутових споживачів з 2026 року зростатимуть у середньому на 15% щороку. Допускається відхилення в межах 5%.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи будуть цієї зими відключення світла

Україна з літа активно готується до нового опалювального сезону. Попри складну ситуацію в енергетиці через постійні атаки з боку Росії, наразі критичних загроз для стабільного проходження зими немає, стверджував ексміністр енергетики Герман Галущенко.

Також Галущенко підкреслив, що ремонтна кампанія на енергоблоках була спланована завчасно. Це дозволить протягом усього опалювального сезону утримувати в роботі дев’ять енергоблоків, як і в попередні роки.

За попередніми прогнозами, узимку 2025–2026 років українці зможуть пройти сезон без суттєвих перебоїв - країна буде забезпечена і теплом, і електроенергією.

Нагадаємо, в Україні з 31 липня 2025 року бізнес платить більше за електроенергію у вечірні години. НКРЕКП підвищила прайс-кепи.

Також директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що у липні 2025 року українці сплачують за електроенергію за тарифом 4,32 грн за кВт·год. Водночас він наголосив, що Україна зобов’язана поступово привести тарифи на комунальні послуги до європейського рівня.

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши 526 засобів ураження. Основні мішені - енергетика, транспорт та житлові будинки.

