Чи варто переводити долари в євро: банкір про "шалене" зростання курсу валют

На поведінку курсу євро в Україні наступного тижня вплине міжнародна динаміка пари долар/євро.

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Прогнозовано, курс долара залишиться поблизу позначки 42 гривні, а євро - близько 47,50 гривні/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У середині червня ситуація на ринку залишиться стабільною

Попит на американську валюту перевищує пропозицію

Банківський експерт Тарас Лісовий припускає, що в середині червня ситуація на валютному ринку залишиться стабільною і продовжить розвиватися відповідно до раніше спостережуваних трендів.

У зв'язку з цим, зараз не спостерігається підвищеного попиту ні на долар, ні на євро. Прогнозовано, курс долара залишиться поблизу позначки 42 гривні, а євро - близько 47,50 гривні, розповів він Каналу 24.

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За його оцінкою, наступного тижня курс долара коливатиметься в межах від 41,60 до 41,90 гривні. Він також зазначив, що важливу роль у формуванні курсу продовжує відігравати політика Національного банку України та чинний режим керованої гнучкості. Це дає змогу згладжувати різкі коливання валютного курсу.

Банківський експерт уточнив, що з початку червня попит на американську валюту перевищує пропозицію на 5-7%, що вважається цілком нормальним рівнем. Це свідчить про те, що валютний ринок залишається активним, але не перегрітим, і така динаміка не веде до стрімкого зростання курсу.

Що стосується інфляції, то в травні вона становила 1,3%, а в річному вираженні досягла 15,9%. Однак, як зазначають експерти, це, ймовірно, піковий показник, після якого очікується поступове уповільнення темпів зростання цін.

/ Главред

Аналітик зазначає, що на поведінку курсу євро в Україні наступного тижня вплине міжнародна динаміка пари долар/євро. За прогнозами, курс цієї валютної пари перебуватиме в межах 1,12-1,15.

Хоча допустимий діапазон коливань євро в Україні доволі широкий, ключові зміни, за словами Лісового, відбуватимуться в межах 46,50-47,50 гривні за євро.

Банкір також наголосив, що в поточних умовах немає сенсу поспішати з обміном доларів на євро, оскільки відсутні фундаментальні причини для ослаблення долара. Отже, різкого зростання курсу євро щодо долара очікувати не варто.

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Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро скоро може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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