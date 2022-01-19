США додатково виділять Україні 300 млн доларів

Ентоні Блінкен / Фото Reuters

У 2022 році Сполучені Штати Америки виділять Україні в рамках військової допомоги додаткові 300 мільйонів доларів.

Про це заявив 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен в ході пресконференції.

За словами глави Держдепу, ці кошти повинні бути спрямовані на посилення безпеки та оборони України.

При цьому він підкреслив, що надання цієї допомоги Україні підтримують як в Республіканській, так і в Демократичній партії.

Блінкен назвав це сигналом, який посилає американський Конгрес: що США продовжують підтримувати Україну в 2022 році.

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Візит Блінкена в Україну

Як відомо, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен приїхав до України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а потім відправиться до Берліна для переговорів з союзниками. Потім держсекретар США поїде до Женеви на зустріч з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Візит не був запланований заздалегідь, про нього стало відомо тільки напередодні. Після агресивних заяв Кремля і новин про скупчення російських військ на кордоні Вашингтон хоче скоординувати з Києвом зусилля.

"Ми знаємо, що у Росії існують плани, як дуже швидко ще більше примножити війська на кордоні з Україною. І це дає Путіну можливість дуже швидко прийняти і реалізувати подальші агресивні дії проти України", - заявив Блінкен.

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