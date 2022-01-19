"Ми хочемо миру": Блінкен зробив заяву перед візитом в Україну

Ентоні Блінкен вважає, що все залежатиме від дій Росії та президента РФ. При цьому у Путіна є можливість зробити кроки для деескалації кризи.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив перед перед поїздкою до Києва, що у Росії є можливість уникнути кризи відносин із США.
Блінкен стверджує, що Штати не прагнуть загострення кризи відносин з Росією, передає Reuters.
Блінкен відправиться в поїздку на тлі побоювань через десятки тисяч російських військовослужбовців, зосереджених поблизу кордону України.
"Сполучені Штати не хочуть конфлікту. Ми хочемо миру", - заявив держсекретар США.
Однак, за його словами, все залежатиме від дій Росії та президента РФ Володимира Путіна.
"Президент Путін має можливість зробити кроки для деескалації цієї кризи, щобчґи Сполучені Штати і Росія могли підтримувати відносини, які не засновані на ворожості або кризі", - зазначив чиновник.
Як повідомляв Главред, 19 січня Ентоні Блінкен відвідає Україну. У Києві він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Після цього Блінкен відправиться до Берліна, де пройде його зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Далі відбудеться бесіда держсекретаря США з трансатлантичним чотирикутником, в якому беруть участь США, Велика Британія, Франція та Німеччина.
У заяві Держдепартаменту йдеться, що обговорення будуть частково зосереджені на готовності союзників накласти на Росію "величезні наслідки і серйозні економічні витрати".
На п'ятницю, 21 січня, запланована зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Женеві.
Зазначимо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів - переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія - НАТО в Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.
Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що по закінченню переговорів Росії з США, НАТО і ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками і партнерами.
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