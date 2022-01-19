"Ми хочемо миру": Блінкен зробив заяву перед візитом в Україну

Ентоні Блінкен 19 січня відвідає Україну / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив перед перед поїздкою до Києва, що у Росії є можливість уникнути кризи відносин із США.

Блінкен стверджує, що Штати не прагнуть загострення кризи відносин з Росією, передає Reuters.

Блінкен відправиться в поїздку на тлі побоювань через десятки тисяч російських військовослужбовців, зосереджених поблизу кордону України.

"Сполучені Штати не хочуть конфлікту. Ми хочемо миру", - заявив держсекретар США.

Однак, за його словами, все залежатиме від дій Росії та президента РФ Володимира Путіна.

Реклама

"Президент Путін має можливість зробити кроки для деескалації цієї кризи, щобчґи Сполучені Штати і Росія могли підтримувати відносини, які не засновані на ворожості або кризі", - зазначив чиновник.

Як повідомляв Главред, 19 січня Ентоні Блінкен відвідає Україну. У Києві він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Після цього Блінкен відправиться до Берліна, де пройде його зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Далі відбудеться бесіда держсекретаря США з трансатлантичним чотирикутником, в якому беруть участь США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

У заяві Держдепартаменту йдеться, що обговорення будуть частково зосереджені на готовності союзників накласти на Росію "величезні наслідки і серйозні економічні витрати".

На п'ятницю, 21 січня, запланована зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Женеві.

Зазначимо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів - переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія - НАТО в Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що по закінченню переговорів Росії з США, НАТО і ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками і партнерами.

Читайте також: