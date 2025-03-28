Списав, але не видав: банкомати ПриватБанку "з'їдають" гроші українців

Ви дізнаєтеся:
- Банкомат спиляв, але не видав кошти
- Чи повернулися гроші власнику
Клієнт ПриватБанку поскаржився на роботу банкомату - чоловік не зміг отримати свої кошти, хоч вони списали з картки.
На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів, що інцидент стався в одному зі столичних банкоматів, пише Главред.
"Київ. Банкомат Приват. Картка Приват. 7000 грн хотів зняти. З картки списалися. Був звук підрахунку купюр на видачу, але вибило помилку - типу сталася помилка, грошей не буде, чекайте повернення на карту. Потім банкомат взагалі перевантажився. Зробив заявку на повернення 29859014. Сказали чекати інкасацію. До 14 днів начебто", - зазначив чоловік.
На щастя, гроші повернули на карту вже наступного дня, а інший клієнт банку назвав його щасливчиком.
Варто зазначити, що це не поодинокий випадок, коли банкомат списує, але не видає готівку - українці періодично скаржаться на роботу банкоматів.
Курс долара - останні новини України
Як повідомляв Главред, доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що протягом місяця не варто розраховувати на будь-яке зміцнення гривні. Курс долара зростатиме, і питання тільки в тому, наскільки: чи вийде він на показник у 42 гривні за долар, чи не перетне психологічний рубіж.
Начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лісовий говорив, що курс долара в першій половині березня демонстрував стабільність і навіть трохи зміцнив свої позиції. Очікується, що така тенденція збережеться до кінця місяця.
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