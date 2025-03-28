Списав, але не видав: банкомати ПриватБанку "з'їдають" гроші українців

Незадоволений клієнт розповів, що інцидент стався в одному зі столичних банкоматів.

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Банкомати ПриватБанку "з'їдають" гроші українців / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Банкомат спиляв, але не видав кошти

Чи повернулися гроші власнику

Клієнт ПриватБанку поскаржився на роботу банкомату - чоловік не зміг отримати свої кошти, хоч вони списали з картки.

На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів, що інцидент стався в одному зі столичних банкоматів, пише Главред.

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"Київ. Банкомат Приват. Картка Приват. 7000 грн хотів зняти. З картки списалися. Був звук підрахунку купюр на видачу, але вибило помилку - типу сталася помилка, грошей не буде, чекайте повернення на карту. Потім банкомат взагалі перевантажився. Зробив заявку на повернення 29859014. Сказали чекати інкасацію. До 14 днів начебто", - зазначив чоловік.

На щастя, гроші повернули на карту вже наступного дня, а інший клієнт банку назвав його щасливчиком.

Відгук ПриватБанк / фото: minfin.com

Варто зазначити, що це не поодинокий випадок, коли банкомат списує, але не видає готівку - українці періодично скаржаться на роботу банкоматів.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Курс долара - останні новини України

Як повідомляв Главред, доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що протягом місяця не варто розраховувати на будь-яке зміцнення гривні. Курс долара зростатиме, і питання тільки в тому, наскільки: чи вийде він на показник у 42 гривні за долар, чи не перетне психологічний рубіж.

Начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лісовий говорив, що курс долара в першій половині березня демонстрував стабільність і навіть трохи зміцнив свої позиції. Очікується, що така тенденція збережеться до кінця місяця.

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