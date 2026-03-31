Союзники закликали Київ стримати атаки на російську нафту: у чому причина

За даними глави держави, такі звернення з’явилися на тлі різкого зростання світових цін на енергоносії.

Союзники попросили Україну завдавати менше ударів по російській нафті

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від окремих союзників попередження щодо можливого обмеження ударів по російському нафтовому сектору на великі відстані. За даними глави держави, такі звернення з’явилися на тлі різкого зростання світових цін на енергоносії. Про це він сказав під час розмови з журналістами у WhatsApp‑чаті, повідомляє Reuters.

"Останнім часом, у зв’язку з такою серйозною глобальною енергетичною кризою, ми дійсно отримали сигнали від деяких наших партнерів щодо того, як зменшити наші заходи у нафтовій та енергетичній галузях Російської Федерації", - сказав Зеленський.

За словами президента, Київ готовий піти на взаємні кроки, якщо Росія припинить атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Він також підтвердив готовність України до великоднього перемир’я, підкресливши, що ініціатива має бути двосторонньою.

Reuters із посиланням на власне джерело зазначає, що американські чиновники передали Києву відповідні меседжі в межах регулярних консультацій. Водночас співрозмовник агентства припустив, що первинні сигнали могли походити з Москви, яка намагається використати енергетичну напругу у світі для тиску на партнерів України.

Повернувшись із візиту на Близький Схід, Зеленський також повідомив про нові домовленості щодо підтримки української енергосистеми. За його словами, низка країн регіону погодилася надати Україні додаткові ресурси для стабілізації енергетичного сектору.

Зокрема, досягнуто угоди про постачання дизельного пального протягом року. Це пальне є критично важливим як для роботи Збройних сил України, так і для аграрного сектору, який залишається ключовою опорою національної економіки.

У ніч на 29 березня виникла пожежа в порту Усть-Луга Ленінградської області в результаті удару безпілотників.

Як писав Главред, раніше безпілотники масово атакували місто Виборг Ленінградської області РФ. В результаті атаки дронів на суднобудівний завод пошкоджено патрульний криголам проекту 23550. Також місцеві жителі повідомляли про пожежу на території підприємства — загорілося суховантажне судно. Крім того, у Виборзі поблизу бази ФСБ горіла будівля.

Нагадаємо, що раніше Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися відразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовської області та підступи до Москви.

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

